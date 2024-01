Lançada a pedra fundamental: por que o ITA pousou no Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Lula discursa antes da inauguração da pedra fundamental do ITA no Ceará; o ministro da Educação, Camilo Santana, sorri ao fundo

Antes do presidente Lula, dos ministros Camilo Santana (Educação), José Mucio Monteiro (Defesa) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), do brigadeiro Marcelo Damasceno (comandante da Aeronáutica) ou do governador Elmano de Freitas, o primeiro discurso da tarde de ontem, no lançamento da pedra fundamental do futuro campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) no Ceará, foi da estudante Letícia Costa Rodrigues, de 15 anos.

Ela é estudante do 2º ano da Escola Estadual de Ensino Médio Tempo Integral Jenny Gomes, na avenida Borges de Melo, que tem o portão principal de frente para a entrada da Base Aérea de Fortaleza, onde será a nova sede do ITA-Ceará. "Senhor presidente, a partir de agora esse será o sonho possível de muitos estudantes cearenses. Da janela da minha escola vislumbro o ITA e também vislumbro os meus sonhos", destacou, sob aplausos de outros estudantes e professores de várias escolas públicas presentes na solenidade.

A exaltação de quase todos foi a do dia histórico para o Ceará, pela importância do ITA como uma das principais instituições de pesquisa e formação em engenharia aeronáutica no mundo, mas destacando o ganho de toda a região Nordeste deverá ter com o novo campus.

"Nós trouxemos o ITA para cá em gratidão ao Ceará", afirmou Lula. "E o Mucio disse: por que a gente não leva o ITA para o Ceará? Aquilo foi como se fosse uma palavra mágica, porque a vida inteira eu tive a obsessão de terminar as desigualdades entre o Nordeste e o restante do Brasil. Não quero que o Nordeste tenha as coisas tiradas dos outros estados. A única coisa que eu quero é que o Nordeste tenha a mesma oportunidade; e a educação é algo fundamental", reforçou o presidente.

Em sua fala, o ministro da Defesa confirmou que o Ceará foi escolhido como uma unanimidade, pelo desempenho de sua política educacional e do grande índice de cearenses aprovados nos vestibulares do Instituto.

"Vocês investiram muito em educação. O Ceará chegou no nível da educação absolutamente diferente do resto do Nordeste. Esse projeto (do ITA) veio para cá por mérito do Ceará. Outros governadores perguntaram: por que o Ceará? Fizemos um estudo. Primeiro lugar foi Ceará, segundo foi Ceará, terceiro foi Ceará, vai ser no Ceará. Foi absoluto mérito de vocês, cearenses", afirmou José Mucio.

A nova sede do ITA é a primeira além da que funciona desde 1950 em São José dos Campos (SP). O Instituto foi fundado por um cearense, o engenheiro e marechal-do-ar Casimiro Montenegro Filho. O ITA-Ceará deverá funcionar efetivamente dentro de dois anos, após a conclusão das obras de alojamentos, refeitórios e salas de aulas para os estudantes.

A fase a ser tocada agora será de obras. Na quinta-feira, 18, o Diário Oficial da União publicou o convênio firmado entre o Ministério da Educação (MEC) e o Governo do Ceará, com o repasse de R$ 50 milhões para início da construção.

Camilo Santana projeta que o investimento na estrutura do ITA-Ceará "deverá ultrapassar R$ 200 milhões, poderá chegar a R$ 300 milhões". O valor inicial foi viabilizado por repasse do Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Ele confirmou que "as primeiras turmas iniciarão [os cursos] em São Paulo, nos dois primeiros anos, até para dar tempo que toda a estrutura do ITA seja montada aqui".

Os dois primeiros cursos serão de Engenharia de Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas, com 25 alunos em cada turma. "Os alunos passarão dois anos no ITA de São José dos Campos. Depois desses dois anos, eles vão escolher em qual área e qual curso do ITA vão ingressar. Aqueles que escolherem a área de Engenharia de Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas, esses alunos virão para o campus do ITA-Ceará", detalhou Elmano de Freitas. Segundo Camilo, essa foi uma decisão tomada para agilizar o funcionamento.

Uma novidade foi a previsão de um terceiro curso, este na área de Bioengenharia. Outra confirmação é que o ITA deverá manter vestibular unificado para os campi de São José dos Campos e de Fortaleza. Mas, conforme Camilo, ainda em 2024 será anunciado um calendário deste primeiro ingresso para a sede cearense e definido um concurso para professores exclusivos — sem detalhe sobre o número de vagas. (Com Adriano Queiroz, Júlia Duarte, Gabriela Monteiro/Especial para O POVO e Thays Maria Sales)

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), encerrou seu discurso chorando e quase sem voz durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Capital cearense. O encontro ocorre para inaugurar a pedra fundamental do Instituto Tecnológico da Aeronaúticata (ITA) na Base Aérea de Fortaleza. O evento ocorre nesta sexta-feira, 19.

"Queria encerrar lhe agradecendo. Agradecendo do fundo do coração. Estou até emocionado. Para mim, é um dia histórico para o Ceará. É um dia histórico para a educação no Nordeste brasileiro. O senhor não sabe essa ação que o senhor está fazendo para o Nordeste brasileiro, para o Ceará, porque nenhum país, nenhum estado vai crescer sem ter a educação do nosso povo. Viva a educação brasileira!", afirmou Camilo emocionado.

Ainda durante seu discurso, o ex-governador do Ceará afirmou que esse "sempre foi um sonho" para o Estado. "Esse sempre foi um sonho do Ceará. Trazer para cá aquele que é o melhor curso do Brasil, de excelência, que foi buscar os melhores cursos do mundo, que é o ITA lá de São Paulo. Portanto, o ITA agora sai do Sudeste brasileiro e vem para o Nordeste brasileiro em reconhecimento, como o presidente sempre diz, ao excelente resultado que o Ceará tem alcançado nos últimos anos pela aprovação do número de jovens que entram no ITA do Brasil", disse Camilo.

Ao encerrar a fala chorando, Camilo saiu em direção a Lula. Antes, recebeu um aperto de mão do ministro da Defesa, Jose Múcio. Em seguida, foi abraçado pelo presidente. Ao lado do chefe do Executivo brasileiro, estava o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que também aparenta estar emocionado com o discurso do aliado petista.

Fiocruz discute parceria com ITA-Ceará para futuro curso de Bioengenharia

O curso de Bioengenharia, já pré-anunciado como o terceiro a ser implantado no futuro campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) no Ceará, deverá ter uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A previsão é que o curso comece entre 2028 e 2029, mas já há conversas iniciadas entre as duas instituições, com primeiras intenções e possíveis caminhos a serem tomados para a formatação da nova área.

"Estamos, sim, trabalhando a possibilidade de sermos parceiros no curso", confirma Odorico Monteiro, pesquisador e coordenador da Inovação da Fiocruz-Ceará. Os primeiros contatos, ainda em caráter informal, aconteceram inclusive presencialmente. Uma delegação de representantes do ITA chegou a visitar as instalações da Fiocruz, nos meses finais de 2023. "Agora nós vamos começar a ementa do curso", amplia Monteiro.

Segundo o ex-deputado federal, é possível até vislumbrar projetos e matrizes que podem ser desenvolvidos no futuro curso.

"O Brasil é um país que consome mais de 30 mil marcapassos por ano, mas não produz marcapassos. Esse é um campo que pode ser viabilizado. Outros são para equipamentos cardiovasculares como stents ou próteses. É uma área muito vasta", define.

Monteiro reconhece que a parceria poderá ser muito importante para o momento atual da Fiocruz-Ceará, que está construindo um polo de tecnologia e inovação em saúde e deverá ter a primeira fábrica de medicamentos tecnológicos fora do Rio de Janeiro.

"Possivelmente a licitação deve sair ainda este ano, com inauguração para daqui a três ou quatro anos. Já estamos concluindo o projeto, já temos o terreno", confirma.

O ITA-Ceará, que será sediado no prédio onde hoje funciona a Base Aérea de Fortaleza, terá inicialmente formação nos cursos de Engenharia e Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas. Serão duas turmas de 25 alunos, cada. Ainda não há detalhes divulgados sobre como será a estrutura e formatos para o curso de Bioengenharia. A pedra fundamental do futuro campus do ITA-Ceará foi lançada nesta sexta-feira, em Fortaleza, pelo presidente Lula.