Ponte dos Ingleses será entregue ao público no próximo domingo

A Ponte dos Ingleses, um dos principais cartões postais de Fortaleza, será reaberta ao público no próximo domingo, 25, às 16horas. O retorno ao uso do equipamento marca a conclusão do projeto de requalificação da Praia de Iracema, executado pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), com um investimento de aproximadamente R$ 8 milhões.

De acordo com a Seinf, as obras foram iniciadas em agosto de 2023. Houve a reconstrução completa dos elementos de madeira, dos quiosques e da torre de observação. Além disso, o local recebeu nova iluminação, uma escadaria reformada, rampas de acesso e módulos de vidro em parte do guarda-corpo. As intervenções priorizam acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PCD) e oferecem uma vista da paisagem.

Gina Emanuela, servidora pública, que estava ontem na Praia de Iracema, destacou o valor sentimental da ponte e expressou entusiasmo pela renovação, afirmando que o local está "muito bonito" e com melhorias significativas.

O comerciante local, Welder Francisco Weber, comentou que a revitalização atrairá mais turistas e beneficiará o comércio da região. “Será muito importante esse espaço para nós que somos comerciantes. Antes aqui era um local muito esquecido, agora, com o fim das obras, será uma maravilha para todos os públicos”, afirmou o comerciante.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-08-2024: Ponte dos Ingleses terminando a obra para ser entregue no sabado dia 24. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Maria das Graças, residente nas proximidades da Ponte dos Ingleses, elogiou a nova estrutura, destacando a importância do equipamento para os passeios dos visitantes e a sensação de renovação que o espaço traz.

O evento de reabertura que será realizado no domingo, 26, promete ser um momento de celebração para a comunidade, marcando a volta de um importante ponto de encontro na Cidade. “Há tempos estamos esperando pela reabertura deste espaço que conta com tanta história linda. O local está muito bonito, com toda certeza vou voltar aqui mais vezes com a minha família, vai ser um espaço ótimo para a gente, que gosta tanto de vir para a Beira Mar”, disse a estudante Franciele Soares.

Serviço



Reabertura da Ponte dos Ingleses

Data: 25 de agosto (domingo)

Horário: 16h

Local: Ponte dos Ingleses, Praia de Iracema.