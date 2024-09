Ponte dos Ingleses tem grande movimentação uma semana após reinauguração

Foto: FERNANDA BARROS PONTE dos Ingleses reaberta

Uma semana depois da reinauguração da Ponte dos Ingleses, uma grande movimentação foi registrada ontem, 1º, no equipamento. Inacessível desde março de 2018, o ponto turístico só teve sua reforma iniciada em agosto do ano passado. Quem visita o local, destaca a importância do cuidado e da manutenção.

Edital | A cidade recupera a ponte dos ingleses; LEIA

Alguns dos visitantes nunca tinham visitado a Ponte, mesmo antes da reforma. É o caso de Emanuel Sales, de 24 anos, que estava acompanhado da esposa e do filho de 2 anos, que brincava com o skate. "Nunca tinha vindo aqui antes, mas é bonita".

Flaviane Holanda, de 37 anos, contou que frequentava bastante a Ponte na época da sua adolescência e tentou até ir no dia da inauguração, mas não conseguiu. Ontem estava acompanhada dos seus dois filhos. "Achei tudo muito bom. Mas o negócio é conservar, porque, infelizmente, tem muito vandalismo".

Durante a visita, O POVO também observou o momento em que os frequentadores do local usaram a estrutura para pular diretamente no mar, prática recorrente na Praia de Iracema. Havia guardas municipais distribuídos no equipamento e entorno.

Os fortalezenses também aproveitaram o fim de semana para tirar e compartilhar fotos do espaço reformado, com vista do pôr do sol e da praia.

A psicóloga Milena Raposo, 26, relata que quase não conseguiu um espaço próximo ao guarda-corpo para ver o mar e registrar a paisagem. "Acho que nunca vi tanta gente ali na praia, parecia que estava tendo algum evento cultural", disse.

Ela acredita que a novidade ainda vai atrair muitas pessoas para a região, dando uma nova vida para o entorno. A jovem, que havia deixado de frequentar aquela área, afirmou que agora tem um motivo a mais para voltar ao espaço.

A reabertura aconteceu no fim da tarde do dia 25 de agosto, um domingo, com a presença de secretários municipais, políticos e da população.

Em 2023, um laudo da Superintendência de Obras Públicas (SOP) havia apontado que a estrutura corria risco de desabamento, o que gerou troca de farpas entre as gestões municipal e estadual sobre a realização da obra.

Assim, a reforma foi finalizada pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), com um investimento de aproximadamente R$ 8 milhões, marcando a conclusão do projeto de requalificação da Praia de Iracema.



Houve a reconstrução completa dos elementos de madeira, dos quiosques e da torre de observação. O local também recebeu nova iluminação, uma escadaria reformada, rampas de acesso e módulos de vidro em parte do guarda-corpo.

A Prefeitura de Fortaleza publicou um edital para o processo de licitação dos quiosques localizados na Ponte. A abertura oficial está prevista para o dia 5 de setembro, às 10 horas, sendo que a recomendação do órgão é que os interessados estejam presentes antes do horário da sessão.

São três espaços do mesmo modelo, de 27,11 metros quadrados (m²) cada, destinados ao comércio alimentício, incluindo sorveteria, café, lanchonete e alimentos variados. O certame terá como base a maior oferta.

Poderão participar pessoas jurídicas de empresa individual, de sociedades empresárias e simples, associações, fundações, microempreendedor individual (MEI), microempresas e as empresas de pequeno porte regularmente estabelecidas.

Veja fotos da Ponte dos Ingleses