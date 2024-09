‘Onda amarela’ na Beira Mar conscientiza público sobre Setembro Amarelo

Foto: FCO FONTENELE/O POVO Caminhada a Vida aconteceu neste domingo, 8, na avenida Beira Mar, em Fortaleza

Se deslocando de seu grupo, uma jovem entrega à Isadora Rufino, 26, um doce. A mensagem recebida - “não desista” - emociona a jovem, que observava a movimentação da Caminhada pela Vida na avenida Beira Mar neste domingo, 8. O evento, realizado pelo Programa de Apoio à Vida (Pravida), busca dar visibilidade ao tema da prevenção ao suicídio.

“Eu fiquei toda arrepiada”, conta. “Acho muito lindo ter as pessoas fazendo isso, porque (a saúde mental) está sendo generalizada, não tem muito reconhecimento e a gente não tem muito apoio sobre isso”, explica.

O serviço de saúde mental Pravida, responsável pela caminhada, é vinculado à Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) e completa duas décadas de atuação em 2024. Entre as atividades realizadas ao longo do Setembro Amarelo, está o trajeto pela Beira Mar.

Para Fábio Gomes de Matos, professor titular de Psiquiatria da UFC e fundador do Pravida, a “percepção da sociedade” foi um dos aspectos que mais mudou ao longo dos 20 anos do programa.

“(Mudou) Aos poucos, porque é difícil falar sobre transtorno mental. Infelizmente, é ligado ao estigma, à discriminação”, destaca. “A gente diz com naturalidade que é diabético, que é hipertenso, mas dizer que é deprimido, que é bipolar, causa um enorme problema”.

“Estamos tentando mudar essa terminologia, ao invés de reduzir. Você tem uma doença, mas você não é (essa doença). Mudando a terminologia, a gente facilita que as pessoas procurem ajuda”, completa.

Na caminhada, os participantes seguram cartazes que combinam mensagens de apoio e indicações de contato: “Peça ajuda - Ligue 188”, diz um deles, ilustrado por um pequeno telefone. Outro avisa: “Pedir ajuda é um sinal de força”.

O coordenador também indica a necessidade de dobrar os investimentos em saúde mental e expandir serviços ao público.

‘Onda amarela’ na Beira Mar: entre estreias e retornos



A psicóloga Carla Rabelo, 29, conheceu o Pravida e se tornou uma extensionista do programa em 2018, mas o carinho pelo projeto a fez retornar mais uma vez e marcar sua presença na caminhada, mesmo após sua graduação.

“É uma causa pouco abordada, até nas universidades mesmo. Ainda existem muitos tabus, muitos preconceitos, e muitas pessoas passam por essa crise (de saúde mental), não têm um espaço para pedir ajuda e buscar esse acolhimento, um atendimento especializado. Então, o Pravida é uma referência”, diz.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em relatório global, publicado em 2022, que as taxas de condições como depressão e ansiedade aumentaram mais de 25% no primeiro ano da pandemia de Covid-19, “somando-se aos quase um bilhão de pessoas que já viviam com problemas psicológicos”.

A relação também indica que, em média, os países dedicam menos de 2% do orçamento para cuidados em saúde mental, enquanto cerca de metade da população mundial vive em nações onde há apenas um psiquiatra para atender 200 mil pessoas ou mais.

A questão é levantada pelas estudantes Luana Costa, 37, e Paula Oliveira, 33, que participam da caminhada em Fortaleza pela primeira vez.

“Está sendo uma experiência nova, porque, apesar de sempre ouvir falar sobre o Setembro Amarelo e prevenção ao suicídio, estar no meio e ouvir o que o coordenador falou, principalmente sobre a porcentagem de verbas destinadas à saúde mental no Brasil, é de arrepiar”, desabafa Luana.

‘Onda amarela’ na Beira Mar: encontre ajuda



O Centro de Valorização da Vida (CVV) é responsável por oferecer apoio emocional de forma voluntária e gratuita para todos os que precisam conversar, mantendo sigilo total nas comunicações.

A ligação para o CVV em parceria com o Sistema Único de Saúde (Sus), por meio do número 188, é gratuita a partir de qualquer linha telefônica fixa ou celular.

Também é possível acessar www.cvv.org.br para chat, Skype, e-mail e mais informações sobre ligação gratuita.



Setembro amarelo: encontre ajuda no estado do Ceará



Acesse AQUI a listagem completa dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) em cada município do estado do Ceará, incluindo a capital, Fortaleza.

