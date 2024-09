Ceará tem menor percentual de seca do Nordeste, mas áreas afetadas aumentaram

Foto: JÚLIO CAESAR BOAS chuvas no primeiro semestre influenciaram Ceará apresentar menor percentual de seca do Nordeste

O Ceará é o estado do Nordeste com menor percentual de área considerada sob seca em julho de 2024. Atualmente, a unidade federativa tem 5% do território em seca fraca e 95% livre desse fenômeno, conforme dados do Monitor de Secas do Brasil, que faz o acompanhamento contínuo do grau de severidade das secas no Brasil.

No entanto, apesar dessa condição relativamente favorável em comparação com outros estados, o Ceará registrou um aumento nas áreas afetadas pela seca. Entre os meses de junho e julho de 2024, o percentual de seca no estado que era de 1% subiu para 5%. A área afetada corresponde a um total de 7.739 km², sendo a região mais impactada o extremo sul do Estado.

Os dados do Monitor de Secas foram elaborados com base em dados extraídos até o último dia 20 de agosto, atualização mais recente da plataforma. O sistema é coordenado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com o apoio da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

De acordo com o meteorologista Francisco Vasconcelos Júnior, da Funceme, o cenário atual do Ceará não é característico para esta época do ano, que geralmente apresenta condições mais severas de seca.

“Durante a estação chuvosa de 2024 foram observadas chuvas acima da normalidade em algumas regiões do Estado. Esse cenário fez atenuar o cenário de seca até julho desse ano com apenas uma pequena área com seca fraca no estado”, explica.

Entre fevereiro e março deste ano, considerado período de quadra chuvosa no Ceará, houve um acumulo de 763.2 milímetros, um desvio positivo de 25,3% em relação à média histórica do Estado.

Não é apenas a falta de chuva que caracteriza a seca. A condição também leva em conta elementos como o balanço entre precipitação e evapotranspiração potencial (a quantidade de água que a atmosfera demanda), a saúde da vegetação e a umidade do solo.

Apesar do aumento nas áreas de seca no Ceará entre junho e julho, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, contudo, o estado apresentou uma melhora significativa. Em julho do ano passado, 33,73% do território do Ceará estava sob seca fraca.

“A distribuição irregular das chuvas, tanto em termos espaciais quanto temporais, explica o aumento da área afetada pela seca nesses anos. Vale salientar o aumento de temperatura do ar nesses anos, que impactam principalmente na acentuação da evapotranspiração [evaporação da água do solo] em todas as regiões do Estado”, comenta Francisco Vasconcelos Júnior.

Embora o Ceará tenha mantido a severidade da seca estável, o risco de uma intensificação é muito provável. “[As áreas afetadas] Dificilmente serão reversíveis esse ano, pois o segundo semestre tem baixíssima pluviometria, nesse sentido as condições de seca podem se acentuar”, ainda destaca o meteorologista da Funceme.

Conforme dados da Funceme, o último dia em que o Estado registrou chuvas de maior intensidade foi em 8 de julho, quando 81 dos 184 municípios tiveram precipitações. Entre as cidades com maiores volumes, destacaram-se Granja (100 mm), no Litoral Norte, e Aurora (57 mm), no Cariri. Por outro lado, 103 cidades do estado não registraram chuva.

Durante o mês de julho, o Ceará registrou uma média de precipitação de apenas 10,7 mm. Já em agosto, o total de chuvas caiu para 0 milímetros, sendo que, dos 31 dias, apenas nove apresentaram escassas precipitações em alguns municípios do estado.

Média histórica de seca no Ceará nos últimos anos

Julho de 2020: 79.16% do território sem seca e 20.84% de seca fraca

Julho de 2021: 100% de seca fraca e 60.3% seca moderada

Julho de 2022: 83.39% do território sem seca e 16.61% de seca fraca

Julho de 2023: 66.27% do território sem seca e 33.73% de seca fraca

Julho de 2024: 94.8% do território sem seca e 5.2% de seca fraca