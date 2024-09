Jornalista do O POVO está no TOP 3 do Nordeste no Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde

Foto: Fernanda Barros/ O POVO ANA Rute Ramires é jornalista do O POVO

A repórter do O POVO Ana Rute Ramires está entre as jornalistas classificadas no TOP 3 do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar da região Nordeste. Junto a ela, estão as jornalistas Beatriz Castro, da TV Globo Nordeste, e Cinthya Leite, do Jornal do Commercio de Pernambuco.

Sendo destaque com a produção de material jornalístico sobre a chegada do novo coronavírus e outros temas relacionados à saúde, Ramires tem diversas reportagens em seu currículo, como “Covid longa — até onde podem ir os efeitos do vírus”, “Crônica e rara, psoríase pustulosa grave impacta saúde física e emocional” e “Por que bebês de até 2 anos não devem ter acesso a telas”, que assinou em parceria com a jornalista Sara Oliveira.

Ana Rute comenta que desde o início da pandemia tem se dedicado especialmente à cobertura de temas ligados à saúde e à ciência e que, para isso, exige estudo e dedicação. “É uma responsabilidade muito grande, principalmente considerando a desinformação e o negacionismo científico sobre esses temas”, descreve a repórter da editoria de Cidades.

A jornalista relata que já está muito feliz em ser finalista e estar no TOP 3 do Nordeste. “É o reconhecimento da importância do trabalho que eu venho realizando. Também é gratificante estar entre tantos nomes que admiro. Será uma oportunidade incrível participar do evento com jornalistas de saúde e ciência de todo o Brasil”, complementa.

O segundo turno da votação, que iniciou no dia 26 de agosto, elegeu o TOP 26 +Admirados Jornalistas do Brasil, os TOP 3 profissionais em cada região do País (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), os TOP 3 nomes nas categorias especiais de Colunista e Jornalista Especializado em Ciência e os TOP 3 veículos das sete categorias temáticas – Agência de Notícias, Áudio, Jornais e Revistas, Programa de TV, Site/Portal, Veículo Impresso e/ou Digital Especializado em Saúde, e Veículo Especializado em Jornalismo Científico.

O prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde é realizado pelo Hospital Israelita Albert Einstein junto ao Jornalista&Cia. Vale destacar que o top 3 das cinco regiões do País é formado unicamente por mulheres.

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 4 de novembro deste ano, em São Paulo, onde serão revelados os cinco jornalistas +Admirados Jornalistas da Imprensa de Saúde e Bem-Estar do Brasil, o +Admirado Jornalista Especializado em Ciência, o +Admirado Colunista, os cinco campeões regionais, e os veículos campeões das sete categorias.



