Camilo quer criar versão do "Pé-de-Meia" para professores em formação

Com o objetivo de formar mais professores, o Ministério da Educação (MEC) está desenvolvendo um projeto que buscará incentivar pessoas a cursarem graduações de licenciaturas. A ação poderá funcionar de forma parecida com o Programa Pé-de-Meia: os estudantes que escolherem seguir na carreira receberão uma bolsa ao longo da faculdade. O anúncio foi feito com exclusividade pelo ministro Camilo Santana (PT) em entrevista à rádio O POVO CBN, na manhã desta terça-feira, 24.

O anúncio formal, com informações mais detalhadas, será feito em outubro, quando o mês do professor é celebrado. "É uma discussão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que as pessoas estão sendo desestimuladas a serem professores, principalmente na educação básica. [Isso acontece] Não só pela remuneração, mas pela valorização, pelo reconhecimento, pelo apoio", destaca o ministro.

"Então, a gente está querendo olhar para essas pessoas antes delas entrarem na universidade. Ou seja, estimular para que jovens do Enem possam fazer licenciatura. Hoje, está faltando professor de matemática, física, biologia, química, português, no Brasil inteiro", continua.

Além de financiar bolsas para novos estudantes, a iniciativa também vai tentar levar profissionais da educação para áreas que sofrem com uma carência de professores. De acordo com o ministro, é uma lógica parecida com o Programa Mais Médicos. A ideia é fazer uma seleção nacional, única para professores. E, dessa forma, levar docentes para regiões com maior demanda.

“Todo mundo passa pelo professor [...] O médico passa pelo professor, o advogado passa pelo professor, então a gente precisa criar uma cultura de reconhecimento e valorização, não só do ponto de vista remuneratório, mas da sociedade [com os profissionais da educação]”, pontua.

O Programa Pé-de-Meia, utilizado como exemplo, foi ampliado no início de agosto. Governo Federal passou a contemplar estudantes do ensino médio de escolas públicas e cujas famílias estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e tenham renda per capita de até meio salário mínimo, além de alunos da educação de jovens e adultos (EJA). Inicialmente, o benefício abrangia apenas estudantes de escolas públicas que fazem parte do Programa Bolsa Família.

Proibição de celulares nas escolas

Em outubro, também deve ser apresentada proposta para proibir o uso de celular dentro das salas de aula do ensino básico. O Ministério da Educação (MEC) prepara um Projeto de Lei (PL) sobre a medida. O ministro especificou que a proposta se refere ao uso pessoal do aparelho dentro da sala de aula. O que, segundo ele, prejudica a concentração e a aprendizagem do aluno. "Isso não sou eu que estou dizendo, são especialistas do mundo inteiro. Tem países que já proibiram", diz.

O objetivo é padronizar a medida da nível nacional. Segundo ele, a discussão foi lançada após cobranças dos estados por uma normativa nacional. Um estudo técnico está sendo realizado para definir como será o controle.

O ministro pondera que o órgão investe em uma política para garantir conectividade para todas as escolas públicas até 2026. "A região sul tem o dobro de conectividade do que na região norte no Brasil. Então a importância da conectividade, de ter tecnologia. Mas o uso pedagógico, para a aprendizagem. Para terem laboratórios com computadores", afirma.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) recomendou, em fevereiro último, que escolas públicas e privadas orientem seus diretores para impedir o uso de aparelhos celulares e outros equipamentos semelhantes dentro das salas de aula.

Ceará vai criar Centros de Apoio para Crianças Autistas

O Governo do Ceará vai receber R$ 70 milhões para a criação de Centros de Apoio para Crianças Autistas espalhados pelo Estado. A verba vem da emenda parlamentar da senadora Augusta Brito (PT).

A informação foi dada por Camilo Santana, ministro da educação, em entrevista à rádio O POVO CBN, realizada na manhã dessa terça-feira, 24.

"A ideia é ter um [equipamento] de referência para que as mães e os pais possam levar suas crianças, onde possam ser diagnosticadas e possam receber um atendimento de alto nível", contextualiza.

O ministro ainda ressalta que os centros serão ligados a unidades escolares. "É uma experiência baseada nos Estados Unidos, que tem uma conexão entre os centros e as escolas. A gente sabe que a demanda hoje em dia está enorme, cresceu muito a identificação de crianças autistas no Brasil.

"O projeto, de acordo com Camilo, deve ser anunciado formalmente em breve pelo governador do estado, Elmano de Freitas (PT), quando mais informações serão divulgadas. "Eles passaram o ano construindo a política, desenhando onde seria a implantação e já está tudo pronto."

A temática do autismo ganhou visibilidade nessas eleições municipais de 2024, em Fortaleza. Propostas direcionadas a essa população estão presentes em quase todos os planos de governo dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. O tema também é caro para os eleitores. Conforme pesquisa Datafolha, propostas de criação de espaços para crianças autistas foram consideradas as mais importantes dentre as propostas para a saúde. (Gabriel Damasceno/Especial para O POVO)