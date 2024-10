Concerto musical vira trilha sonora do pôr do Sol na Ponte dos Ingleses

Foto: FERNANDA BARROS PROJETO Pôr do Sol, na Ponte dos Ingleses

As notas iniciais são das ondas. Em movimentos de ida e vinda, amplificados pela ventania, elas batem nas pedras abaixo e definem o tom da apresentação musical que está prestes a começar. Como se pretendesse elogiar a chegada do pôr do Sol, os acordes do piano antecipam a música “Cheia de Mania”, da banda Raça Negra. Os visitantes, que há cerca de meia-hora passeavam ao redor, agora estão fixos em pontos próximos ao palco. O cenário descrito aconteceu ontem, na Ponte dos Ingleses, em Fortaleza.



“Eu quis ver como era aqui (na Ponte dos Ingleses), já que o espaço foi revitalizado”, explica a analista de sistemas Danielle Sena, 32. “A vista daqui é maravilhosa, então juntar pôr do sol com música, que é algo que eu gosto muito, é uma ideia bacana”.

É na incorporação de elementos da música popular em instrumentos relacionados ao estilo clássico que o projeto “Pôr do Sol Fortaleza” expressa a sua brasilidade.

“A gente é bem democrático na questão das músicas. Inclusive, estou sempre variando os meus convidados, do cantor clássico ao cantor do forró”, destaca o pianista Felipe Adjafre, um dos organizadores da iniciativa. “E nisso, vamos formando o repertório também de acordo com o público”.

O carinho pelo projeto e seu público é notável em Adjafre. Ao perceber a falta do sistema de som usual para o funcionamento da apresentação, o pianista decidiu disponibilizar o próprio equipamento para que o concerto pudesse acontecer. A decisão, que acarretou em 15 minutos de atraso, foi aplaudida pelo público.

Mesmo sem saber, a escolha do músico foi auspiciosa para a pedagoga e estudante de Psicologia, Adriana Brizeno, 52. Antes da apresentação, a fortalezense havia dito que pretendia assistir ao concerto, embalada pelo pôr do Sol de sua cidade natal.

“Depois da reforma, é a primeira vez que eu venho. Mas o meu encanto com o pôr do Sol é algo que vem desde sempre, é um dos programas que mais me encantam”, confessa Adriana. “Acredito que vou sair daqui renovada, mais feliz e com as energias revigoradas”.

Concerto na Ponte dos Ingleses: participação inusitada no projeto



O flautista Germano Guimarães é apresentado. Sob as palmas do público, que seguram as câmeras dos celulares em riste, prontos para gravá-lo, o músico acompanha Felipe Adjafre na interpretação de “Se…”, música do cantor Djavan.

“É muito interessante trazer para cá a flauta, que é um instrumento que a gente costuma ver muito no clássico”, comenta Guimarães. “Estou trazendo um repertório ligado um pouco ao forró antigo, junto com a cantora (Solange Lima), um pouco da MPB, pra gente poder trazer essa diversidade de repertório”.

O motivo é colocar a flauta em gêneros que o público possa não esperar do instrumento musical. Mas, como se a própria produção clássica estivesse invariavelmente ligada ao som melódico, uma pequena Odette (personagem do balé “O Lago dos Cisnes”) aparece de supetão.

A bailarina mirim, Valentina Castro, trajada do branco característico da personagem, rodopia sob os sussurros surpresos. Sua trilha sonora, dessa vez, não seria composta pelo russo Tchaikovski, mas pelo brasileiro Djavan.

Mais aplausos e sua participação inusitada termina. Na ponta dos pés, Valentina sai do palco principal e, como se tomada pela própria princesa Odette, correndo antes de se transformar em um cisne branco, desaparece na pequena multidão.

Concerto na Ponte dos Ingleses: serviço



O projeto “Pôr do Sol Fortaleza”, realizado em parceria com a Prefeitura da Capital, acontece todos os domingos a partir das 17 horas, na Ponte dos Ingleses, localizada na Praia de Iracema.

Para mais informações sobre o concerto, acesse o perfil: @pordosolfortaleza (Instagram), com divulgação da programação semanal.

