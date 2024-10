"Nós derrubamos todos os arrogantes deste Estado", diz Evandro

Foto: FCO FONTENELE Evandro Leitão, do PT, foi eleito prefeito em Fortaleza

"O mal nunca vence o bem". Assim Evandro Leitão (PT) começou o discurso da vitória no comitê central após saudar a multidão de apoiadores. Em uma fala de punhos cerrados, efusivo e bastante emocionado, o prefeito eleito mandou um recado para os "arrogantes" do Ceará, dizendo que derrubou todos.

"Eu sempre disse uma coisa. A arrogância precede a queda. Nós derrubamos todos os arrogantes deste Estado. Todos eles. Todos eles se juntaram e Deus quis que todos caíssem pela sua arrogância e pela sua prepotência. Todos eles", esbravejou o petista.

Embora não tenha mencionado nomes, na entrevista coletiva que sucedeu as declarações no palco principal, Evandro citou que dos cinco principais colocados no primeiro turno, todos se juntaram com o seu adversário André Fernandes (PL) para derrotá-lo, fazendo referência ao prefeito José Sarto (PDT), e o seu grupo político como parte de vereadores e o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), Capitão Wagner (União) e Eduardo Girão (Novo).

"Não vou citar nomes porque eu não sou uma pessoa que me alimento de ódio, pelo contrário. Eu fui muito atacado na minha honra. Eu fui muito atacado naquilo que eu tenho de mais precioso na minha vida que é a minha dignidade, mas eu não abro mão e não vai ser a política que vai me fazer mudar", declarou chorando.

Evandro Leitão destacou ainda que a resposta aos tais arrogantes e prepotentes veio nas urnas. "O 13 venceu. O 13 venceu o ódio. Alias, o bem venceu o ódio. A humildade venceu a arrogância", completou.

Apesar de tais falas, o petista destacou na coletiva que irá administrar para todos os fortalezenses e não apenas para os que votaram no PT.

Ao falar das diferenças de projetos entre ele e André, Evandro apontou antagonismos. "Eu irei fortalecer a educação pública, o adversário queria privatizar. Eu irei fortalecer o sistema único de saúde, o adversário pensa de uma forma diferente. Então são dois projetos completamente diferentes", afirmou.

Evandro destacou que o foco da sua gestão que se inicia a partir de 1° de janeiro de 2025 é a redução das desigualdades sociais, mas como o próprio disse se tratar de algo mais subjetivo, irá dar destaque no tripé: educação, saúde e geração de emprego e renda.

"Uma saúde de qualidade para o trabalhador e trabalhadora tenham uma saúde que lhe proporcionem uma segurança em saber que se for no posto de saúde terá um médico terá profissionais da saúde, ampliar a rede de saúde da família, ampliar os Caps", apontou.

"Educação, sem sombra de dúvidas transformar Fortaleza na cidade da educação", prosseguiu.

"E geração de emprego e renda onde nós temos diversos programas que nós apresentamos para que a gente possa também dar essa dignidade para as pessoas", completou Evandro.

Elmano celebra Evandro eleito prefeito: "Acabou briga com governador"

O governador Elmano de Freitas (PT) comemorou a vitória de Evandro Leitão (PT) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Durante a celebração do resultado, na Avenida da Universidade, no Benfica, Elmano afirmou neste domingo, 27, que a “briga” de município contra governo estadual e federal acabou.

“Queria dizer a vocês, de coração, emocionado e querendo lacrimejar”, iniciou Elmano de Freitas. “Não só como governador, como, acima de tudo, militante. Muito obrigado. Nós ganhamos porque cada um que está aqui hoje conversou e virou voto a voto. Meus companheiros, eu sou grato a vocês”, completou.

No palco ao lado do prefeito eleito, Elmano afirmou que “acabou a época de prefeito que quer brigar com governador e com presidente”. A fala do governador faz menção aos embates entre ele e o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

Em um ano e dez meses, os dois gestores colecionaram divergências em diversas situações tanto no âmbito municipal quanto estadual. Entre os enfrentamentos de maior destaque, estão as desavenças quanto à responsabilidade na reforma da Ponte dos Ingleses e da praça do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, o aumento da passagem de ônibus na Capital, a cobrança da Taxa do Lixo e a superlotação de hospitais.

“Nós vamos dar as mãos e os corações para fazer muito mais pelo povo de Fortaleza. Agora é juntar a Guarda [Municipal] com a Polícia para dar segurança e juntar o Sistema Único de Saúde (SUS) da Prefeitura com o Estado e tirar o nosso povo da fila de cirurgia”, finalizou o governador cearense.