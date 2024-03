Gestões Sarto e Elmano divergem sobre reforma de praça

Foto: Samuel Setubal Secretário Samuel Dias

Os governos de Elmano de Freitas (PT) e José Sarto (PDT) mantêm impasse sobre a reforma da praça Almirante Saldanha, em frente ao Dragão do Mar. À coluna, o secretário de Infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias, afirmou que, diferentemente do que o Abolição havia sugerido, não há qualquer obstáculo à execução da obra no logradouro. "Estamos aguardando eles (Governo do Estado) darem entrada no pedido de licença para fazerem a praça. O desejo da Prefeitura é que ela seja revitalizada", respondeu Dias. O titular da Seinf acrescentou que, em fevereiro último, a pasta inclusive comunicou à construtora responsável pelos trabalhos que "não havia óbice" às intervenções no local.

Piso

Ainda de acordo com Dias, porém, "não houve nenhuma resposta nem entraram com pedido de licença nem nada: o que a gente tinha entendido, por conversas informais até, é que eles iriam andar com o projeto da praça".

Entorno

O secretário admitiu, contudo, que há ressalva quanto ao projeto de execução nas vias do entorno do equipamento, que prevê uso, segundo ele, de um tipo de piso que não está em conformidade com as normas da Prefeitura.

Padrão

"Identificamos um problema não na praça (Almirante Saldanha), mas na pavimentação. A gente precisa se adaptar aos padrões da Prefeitura", relatou à coluna, complementando que o modelo adotado é o piso intertravado.

Correção

Feita a observação, a Seinf teria encaminhado o projeto de volta para a construtora a cargo da obra de reforma da praça do Dragão do Mar, mas, até agora, não havia recebido nova remessa com os documentos ajustados.

De volta

Após período de afastamento, o deputado federal Célio Studart (PSD) retoma hoje a titularidade da Secretaria da Proteção Animal. Já no dia seguinte, participa do lançamento de dois editais ao lado do governador Elmano.

Causa

Os editais, informou o secretário à coluna, "tratam tanto do auxílio aos abrigos em todo o Ceará, com cerca de 25 unidades contempladas durante o ano, quanto do convênio da secretaria com as clínicas particulares no estado".

Foto: Arquivo pessoal Zelma Madeira, Secretária da Igualdade Racial

UFC e a formação antirracista

A Universidade Federal do Ceará promove hoje, às 10h, no auditório da reitoria, aula inaugural do curso "Formação antirracista: UFC pela equidade racial", a ser ministrada pela secretária da Igualdade Racial, Zelma Madeira, e pelo reitor Custódio Almeida.

São Pedro I

Recurso apresentado pelo Ministério Público (MPCE) ao Tribunal de Justiça (TJCE), na tentativa de barrar a demolição do São Pedro, foi distribuído ontem, ficando sob relatoria do desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto.

São Pedro II

Além dessa medida, a Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) entrou, também na semana passada, com mandado de segurança no TJCE a fim de sustar o processo de derrubada do edifício histórico da Praia de Iracema.

App de transporte



Protocolada na Câmara de Vereadores de Fortaleza, a CPI dos aplicativos de corrida entrou em "banho-maria" depois que passou a tramitar no Congresso um projeto de lei que pretende regulamentar a atividade de condutor de veículos de transporte por app.