Voo direto entre Fortaleza e Santiago, no Chile, é lançado neste sábado, 30

Foto: Samuel Setubal Houve incremento na malha aéria internacional com o novo voo inaugural Fortaleza - Santiago, no Chile. (Foto: Samuel Setubal/O Povo)

O Aeroporto de Fortaleza passou a contar a partir deste sábado, 30, com nova rota de voo direto que liga a Capital à cidade de Santiago, no Chile, com operação da companhia aérea Latam. A expectativa é que 14,5 mil passageiros sejam transportados por ano.

Com 140 passageiros por aeronave, o voo inaugural registrou 80% de ocupação. A duração média é de 6 horas (h) e 20 minutos (min), com saída de Fortaleza aos sábados — com decolagem às 14h45min – e retorno de Santiago aos domingos — às 6 horas, no horário chileno.

Em comparação a viagens com conexões no Aeroporto de Guarulhos, localizado em São Paulo, a saída por Fortaleza diminui o tempo médio de deslocamento em 3 horas. A escolha foi estratégica, na visão da secretária do Turismo do Ceará (Setur), Yrwana Albuquerque.

Yrwana Albuquerque, secretária do Turismo, junto com os representantes da companhia Latam e da Fraport Brasil. (Foto: Samuel Setubal/O Povo) Crédito: Samuel Setubal

“É um marco importante na conexão aérea do Ceará com o restante da América do Sul. O Estado, que lidera a movimentação de passageiros em voos internacionais entre os estados das regiões Norte e Nordeste, dá mais um passo na ampliação da oferta de assentos”, afirmou.

Isso porque considera o potencial de conexão de Santiago com outros destinos, como a Austrália e a Nova Zelândia, bem como destinos do próprio Chile, a exemplo da Ilha de Páscoa, acrescentou o gerente de assuntos públicos da Latam, Eduardo Macedo.

A Latam já tem outras rotas regulares do Chile no Brasil, como nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Brasília e Porto Alegre, a ser lançada em janeiro do próximo ano.

Movimentação no Aeroporto de Fortaleza. (Foto: Samuel Setubal/O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Além disso, o Aeroporto de Fortaleza é o principal centro de conexões da Latam no Nordeste, com voos diretos para 12 destinos domésticos e outro voo internacional para Miami, responsável por cerca de 60 mil passageiros de janeiro a outubro de 2024.

O gerente de aviação comercial da Fraport Brasil – operadora do Aeroporto de Fortaleza –, Pedro Navega, destacou que o local está preparado para receber mais companhias aéreas e passageiros com novas opções de rotas sendo trabalhadas.

Viajantes comemoram

A comerciante e aposentada Conceição Lira, aproveitou para comemorar o aniversário de 65 anos no Chile e relatou ter tido uma surpresa positiva ao ver que poderia ir direto de Fortaleza para lá com as amigas. O grupo de seis pessoas embarcou no voo inaugural deste sábado.

Grupo viaja em voo inaugural direto para o Chile, saindo de Fortaleza. Crédito: Samuel Setubal

“Embora as horas de viagem sejam cansativas, porque somos idosas, ficou bem melhor direto. É a primeira vez que vamos para lá e já temos programação completa com passeios. Nós estávamos programando essa viagem desde o ano passado”, detalhou ao O POVO.

Latam adiciona mais 1,3 milhão de assentos domésticos

A Latam adicionou mais de 1,3 milhão de assentos em voos domésticos no Brasil em 2024, ultrapassando 150 aeronaves na frota nacional. A companhia prevê, neste ano, aumento de 8% na sua oferta brasileira de assentos, em relação a 2023.

A empresa conta com voos em 54 aeroportos do Brasil e em 90 aeroportos do exterior, com rotas inauguradas em 2024, como Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago.

Eduardo Macedo, da Latam, citou que a demanda de passageiros está forte. Apesar de alguns desafios, como a disponibilidade de aeronaves, ele enxerga um cenário de crescimento. “Durante a pandemia, fizemos o dever de casa e agora estamos colhendo os frutos.”

