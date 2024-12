Integrante de facção é preso ao tentar fugir por telhado em Messejana

Foto: Reprodução/Vídeo/SSPDS O homem, de 27 anos, foi capturado e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas

Em uma ofensiva contra os grupos criminosos com atuação no Ceará, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu dois mandados de prisão preventiva na última sexta-feira, 29.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um dos mandados foi para um homem de 27 anos, capturado e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas após tentar fugir pelo telhado de diversas casas no bairro Messejana, em Fortaleza.

Ele possui, ainda, passagens pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e crime contra a paz pública.

Já o segundo possui 34 anos e foi indiciado pelos crimes de homicídio e roubo. Em um imóvel, foram apreendidas diversas munições, entorpecentes, sacos para embalar drogas e um aparelho celular. Assim, ele também foi autuado, em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas.

Além disso, ambos são apontados como integrantes de grupos criminosos de origem cearense, com atuação nos bairros Tanupaba, Pirapora, Tabuba, Parque Soledade e Parque São Gerardo, todos em Caucaia.

A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS e do 12° Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Diante dos fatos, os dois homens foram conduzidos para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foram cumpridos os mandados de prisão e lavrados os autos de prisão em flagrante. A Polícia Civil continua investigando a participação dos homens em outras ações criminosas na região.

Confira o vídeo

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

A denúncia pode ser direcionada para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. Há ainda o via "e-denúncia", por meio deste site.