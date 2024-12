IJF: funcionários realizam paralisação por falta de comida

Foto: Reprodução/WhatsApp O POVO Segundo relatos, visitantes que já estavam no local foram impedidos de sair e novos acompanhantes não puderam entrar no hospital





Funcionários do Instituto Doutor José Frota (IJF), estão realizando uma paralisação no pátio das ambulâncias nesta quinta-feira, 12. O motivo seria a falta da refeição aos funcionários, pacientes e acompanhantes. Conforme funcionários ouvidos pelo O POVO, as alas que se encontram paralisadas são o centro cirúrgico, enfermaria e ala de recuperação.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) reconheceu "atraso na entrega das refeições", mas nega paralisação de ambulâncias na unidade hospitalar. Há algumas semanas, o IJF, maior hospital municipal de Fortaleza, enfrenta crise. Funcionários e entidades relatam que escassez de medicamentos e insumos estariam afetando realização de procedimentos.

“IJF colapsou por abandono da gestão municipal”, afirma enfermeira

Ao O POVO, a enfermeira Edna Pontes explica que nessa quarta-feira, 11, a alimentação já havia demorado para ser entregue. "Geralmente chega às 11 horas, mas hoje não teve de jeito nenhum. Ninguém fala nada, só saiu um comunicado nos grupos de mensagem", diz.

A enfermeira também informou que o Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) dos funcionários está atrasado há 17 anos. "A gente não recebe vale-alimentação e nem o de refeição. Então não temos condições de ficar comprando alimentação fora do hospital, que deveria ser fornecida para os servidores que estão no plantão".

Segundo Edna, é fornecido aos funcionários plantonistas o café da manhã de saída do turno, almoço e jantar. "Dividimos a equipe e parou uma parte. Trabalhamos com vidas, então não podemos paralisar tudo", destaca.

"Estão faltando insumos, funcionários, segurança. O IJF colapsou por abandono da gestão municipal do prefeito Sarto", critica a profissional.

De acordo com o Sindicato dos Médicos, visitantes que já estavam dentro do hospital foram impedidos de sair do local. Enquanto novos visitantes foram impedidos de sair do local. A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) foi acionada para conter o movimento.

"As vidas tão se perdendo dentro do hospital. Os funcionários não conseguem trabalhar porque não tem material. A gente lida com vidas, não é uma máquina que quebrou e a gente encosta lá. Não conseguimos ver um paciente necessitando de um curativo e não tem um esparadrapo. A gente faz uma cota para comprar esses insumos", compartilha.

“Não tem como ninguém entrar em sala de cirurgia com fome”, diz assistente social que trabalha no IJF

A assistente social Meyrilane Barros, informou que a situação vem sendo "caótica" há vários dias. Segundo ela, as refeições "vêm atrasando, com péssima qualidade e quantidade escassa".

"Temos pacientes crianças que não tiveram acesso ao almoço, está chorando com fome. [Também] temos idosos, diabéticos e com alimentação enteral. Está um verdadeiro caos", avalia.

Uma das alas paralisadas é o centro cirúrgico. "Não tem como ninguém entrar em sala de cirurgia com fome. A emergência é a única que está funcionando ainda".

Sindicato dos Médicos demonstra preocupação com situação do IJF

O Sindicato dos Médicos enviou uma nota ao O POVO, na qual afirma "preocupação com a grave situação enfrentada hoje, 12, no IJF".

"Há semanas, a empresa responsável pelo fornecimento de refeições tem negligenciado suas obrigações, deixando pacientes, acompanhantes e funcionários sem alimentação regular. Quando ocorre o fornecimento, os alimentos são de qualidade questionável e em quantidade insuficiente. Hoje, por exemplo, a primeira refeição para os pacientes chegou apenas às 15 horas, enquanto funcionários e terceirizados permanecem desamparados", complementa a nota.

Ainda conforme a nota, a situação na unidade é agravada pela falta de materiais essenciais, defasagem de equipe e atrasos salariais, que já vêm sendo denunciados há semanas.

"Diante dessa crise, o diretor do Sindicato dos Médicos do Ceará, Dr. Maurício Granja, e a gerente jurídica Thaís Timbó se reuniram com a superintendência do IJF para buscar soluções imediatas. Durante o encontro, foi garantido que o jantar de hoje será fornecido e que as refeições estão asseguradas para os próximos quatro dias. Embora este seja um passo inicial, o Sindicato reforça que medidas urgentes e duradouras precisam ser adotadas para assegurar a continuidade do atendimento à população e condições dignas de trabalho para todos os profissionais envolvidos", finaliza a pasta.



O POVO entrou em contato com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que informou "não haver nenhuma paralisação de ambulâncias do Samu Fortaleza no Instituto Dr. José Frota (IJF), nesta quinta-feira, 12".

Também foi informado que ocorreu um atraso na entrega das refeições destinadas aos pacientes internados, seus acompanhantes e funcionários.

"A situação já foi resolvida junto ao fornecedor responsável. A SMS reforça que está em contato direto com o fornecedor e adotando todas as medidas necessárias para garantir a regularização definitiva do serviço", finaliza a nota.



