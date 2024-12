Todas as rodovias federais que passam pelo Ceará apresentam pontes com estrutura deteriorada

Foto: FCO FONTENELE Imagem de apoio ilustrativo. Vista aérea da BR 116 no viaduto da Oliveira Paiva

Cerca de 92 pontes em rodovias federais no Ceará estão em condições consideradas "ruins". Conforme levantamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), essas pontes estão distribuídas por 11 rodovias federais do Estado.

Isso significa que todas as rodovias de jurisdição federal no Ceará apresentam pontes com significativos problemas estruturais. O Estado lidera o ranking nacional em quantidade de problemas nas estruturas.

A informação foi fornecida pelo Dnit, após solicitação do O POVO. O órgão classifica as condições das pontes federais em cinco categorias: 1) Crítico; 2) Ruim; 3) Regular; 4) Bom; e 5) Ótimo. No Ceará, 92 pontes receberam nota 2.

A condição indica que as pontes apresentam "significativa insuficiência estrutural. Porém, ainda não há, aparentemente, um risco tangível de colapso estrutural". As notas são atribuídas com base nas inspeções feitas pelo Dnit, seguindo as diretrizes estabelecidas pela norma Dnit 010/2004 PRO.

A preocupação com a qualidade e a conservação de pontes foi reacendida em todo o Brasil após o desabamento, no último domingo, 22, da ponte Juscelino Kubitscheck de Oliveira.

Localizada entre o Maranhão e o Tocantins, a estrutura estava classificada na categoria "ruim", assim como várias pontes no Ceará. Até essa sexta-feira, 27, nove mortes foram confirmadas no acidente e oito seguem desaparecidas.

A maior parte das pontes do Ceará em situação ruim está na BR-020, que liga Brasília a Fortaleza. No Estado, essa rodovia percorre cerca de 420 km. Ao longo da via, há 23 pontes em condições inadequadas, a maioria localizada entre Fortaleza e Canindé, e entre Boa Viagem e Tauá. Isso representa aproximadamente 25% das pontes em situação ruim nas rodovias federais do Ceará.

Outra via de destaque é a BR-116, somente nela há mais 22 pontes em situação ruim (24%). A rodovia, considerada uma rota fundamental para o transporte de cargas e passageiros, tem início em Fortaleza e vai até o Rio Grande do Sul. Somente no Ceará, tem cerca de 550 km de extensão.

Outras rodovias com pontes em condição ruim são a BR-222, com 12 pontes nessa classificação, principalmente nas regiões de Sobral e Viçosa do Ceará; e a BR-122, com oito pontes classificadas como ruins, especialmente entre os municípios de Banabuiú e Quixadá.

Rodovias no Ceará com pontes que estão com nota 2 (ruim):

BR-020/CE: 23 pontes

BR-116/CE: 22 pontes

BR-122/CE: 8 pontes

BR-222/CE: 12 pontes

BR-226/CE: 4 pontes

BR-230/CE: 4 pontes

BR-304/CE: 3 pontes

BR-402/CE: 7 pontes

BR-403/CE: 7 pontes

BR-404/CE: 1 ponte

BR-437/CE: 1 ponte

Total: 92 pontes

Fonte: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

Pontes em situação crítica

Em todo o Brasil, existem 6.224 Obras de Arte Especiais (OAEs), como pontes, túneis, viadutos e passarelas, que são fiscalizadas pelo Dnit.

Durante a apuração, O POVO teve acesso ao relatório da Coordenação Geral de Planejamento e Pesquisa (Cgplan), ligada ao Dnit. Esse documento, divulgado em março de 2023, avalia as condições dessas obras nas rodovias federais.

No relatório, ao contrário da informação mais recente do Dnit, o Ceará tinha 77 pontes classificadas como nota 2 (ruim) e mais 16 como nota 1 (crítica), totalizando 93 pontes em situação irregular.

A classificação "crítica", segundo o Dnit, indica que “há danos gerando grave insuficiência estrutural na ponte; com risco tangível de colapso estrutural”. O órgão foi questionado sobre a divergência nas informações, mas não obteve resposta até o fechamento da página.

Coordenações estaduais devem informar necessidade de obras

Cabe às coordenações estaduais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informar par a sede, em Brasília, sobre a necessidade de obras ou interdições emergenciais. Quando questionado sobre a manutenção das estruturas, o Departamento informou que, em 2010, implantou o Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas (Proarte).

De acordo com o órgão, nas rodovias federais no Ceará, das estruturas classificadas com nota 2 (ruim), 33 já passaram por manutenção rotineira, enquanto 48 estão com os serviços de manutenção contratados.

Além disso, sete pontes estão programadas para reabilitação e quatro estão em análise pelos técnicos do Departamento para determinar se serão realizadas manutenção ou reabilitação.

A periodicidade e o investimento anual para a manutenção das estruturas foram questionados, mas não houve retorno do órgão até o fechamento da página.

“Manutenção deve ser anual, diz especialista”

As pontes geralmente estão em áreas com condições ambientais que aceleram seu desgaste, como em rios e regiões costeiras, além de sofrerem danos devido ao tráfego de veículos pesados. É o que explica José Sérgio dos Santos, professor de Engenharia Civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

“Na BR-020 e BR-116, por exemplo, o tráfego intenso de caminhões pode exceder a capacidade das pontes, projetadas para suportar cargas específicas, como caminhões de 12 toneladas. Isso pode causar danos estruturais. Por isso é essencial fiscalizar o tráfego para evitar sobrecarga”, pontua.

De acordo com o especialista, após a construção, é fundamental que as pontes recebam manutenção regular. “As pontes têm uma vida útil limitada, podendo ultrapassar 100 anos com manutenção adequada, mas sem ela, podem não durar nem 50 anos. Se um problema for identificado, deve ser corrigido imediatamente. Caso contrário, tende a piorar com o tempo”, diz.

Pontes sob legislação estadual

Em entrevista ao O POVO na quinta-feira passada, 26, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, comentou a situação das pontes no Estado, destacando que elas pertencem a rodovias federais e que o monitoramento não é de responsabilidade do governo estadual.

“Mas estamos buscando conversar com o Dnit para, mesmo não sendo de competência do Governo do Estado, garantir que as condições dessas pontes sejam avaliadas”, pontuou.

Ele também destacou que, até 2026, o Governo deve concluir a duplicação da BR-116, BR-222 e BR-020, além de finalizar o Anel Viário e a Transnordestina. “Dessa forma, o Ceará será provavelmente um dos estados com a melhor infraestrutura logística para transporte de mercadorias e passageiros”, disse.

Segundo a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP), o Ceará conta com cerca de 450 pontes sob legislação estadual, "sendo cada equipamento avaliado individualmente, para serem definidas as medidas cabíveis”, disse.