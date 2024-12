166 novos soldados da Polícia Militar do Ceará começam curso de formação

Foto: Leandro Freire- Ascom Aesp/Divulgação NOVOS agentes iniciaram treinamento na Aesp

O Ceará iniciou a formação de 166 novos soldados da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na manhã dessa sexta-feira, 27, em Fortaleza. Os novos agentes em formação serão treinados na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp), no bairro Mondubim, durante o período de seis meses. A previsão é que o treinamento da turma seja finalizado em maio de 2025.

Uma aula inaugural reuniu dezenas de soldados em formação do auditório da Aesp e marcou o início da nova formação. O momento contou com a presença do titular da Secretaria de Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá, do diretor-geral da Aesp/CE, delegado Leonardo Barreto, do diretor-geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutierrez, e do comandante-geral da PMCE, Klênio Savy.

Em coletiva, o titular da SSPDS, que representou o governador do Ceará, Elmano de Freitas, ausente diante de cumprimento de agenda parlamentar, afirmou que, neste primeiro contato, os alunos poderão entender a complexidade do cenário da Segurança Pública do Ceará, afirmando que o objetivo principal é a expansão da força policial para reforçar a segurança da população.

O secretário ainda disse que o início da nova turma, a terceira em andamento de novos agentes da PM, “dá sequência à decisão do governador de enfrentar o crime de forma firme e contundente”. “A gente dá início a mais uma turma para se somar aos outros mais de 20 mil homens e mulheres da Polícia Militar no sentido de proteger a nossa sociedade, fazer o seu papel constitucional de prevenção através do policiamento ostensivo”, disse Sá.

Nessa quinta-feira, 26, em visita ao O POVO, o chefe do Executivo anunciou que irá convocar uma série de novos servidores públicos para as áreas de segurança pública e demais áreas, como saúde e educação. Segundo Elmano, os novos concursos para as Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros devem ser lançados em 2025.

De acordo com o diretor-geral da Aesp/CE, delegado Leonardo Barreto, os agentes em formação passarão por um treinamento com duração de seis meses com aulas práticas e teóricas, somando 1.400 horas/aulas. Entre as disciplinas estão os conhecimentos nos procedimentos operacionais padrão, noções de direito penal, processo penal, administrativo, profissional, sistema de segurança pública e história da Polícia Militar.

Ainda segundo o diretor, o propósito é que as ações “reverberem positivamente na sensação de segurança”. O soldado Everton Silva, 27, descreve que seu desejo de seguir a carreira policial é inspirado na trajetória militar do pai. “Para mim, estar diante dessa solenidade hoje tem sido magnífico. É servir e proteger, né? Esse é o grande lema da instituição e com certeza quero demonstrar o meu trabalho e apoio para toda a sociedade”, disse.

A soldado Sara Farias, 25, aprovada no concurso da PM de 2022 também compartilha que a motivação para seguir a carreira militar foi influenciada pela sua criação em família militar e pelo desejo de longa data de servir como policial. Ela expressa expectativas positivas para a carreira. “Vou tentar me dedicar a fazer cursos especializados para poder crescer e ver uma área que eu me identifico mais”, conta.

Esta será a quarta turma no novo modelo de formação, implementado após a alteração da Lei Estadual Nº 13.729. Portanto, os aprovados no concurso da PMCE já iniciarão o curso como militares.

Secretário afirma reforço policial estratégico para o fim do ano

O secretário da Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá, afirmou que haverá reforço policial estratégico para o fim do ano no Estado. O titular afirma que os comandantes estão realizando um diagnóstico, por meio da superintendência de pesquisas, para apresentar as áreas mais acirradas.

Segundo Sá, a partir do diagnóstico, é possível encaminhar recursos ordinários, mas também os extraordinários. “A gente distribui esse efetivo por todo o estado, alguns de forma ordinária, tanto na sua escala natural e outros de forma extraordinária, tendo sido voluntário em alguns casos”, comenta.

Ao todo, cerca de 1.100 profissionais da segurança pública do Estado serão empregados pelo Governo do Ceará. Pelo menos 970 profissionais da PM participarão da ofensiva, que contará com equipes a pé, em motocicletas, automóveis e policiamento montado. As informações foram divulgadas durante coletiva de imprensa nessa quinta-feira, 26, pela Prefeitura de Fortaleza, no Paço Municipal, na Capital.