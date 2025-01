Enel terá até três vezes mais equipes para ações emergenciais durante quadra chuvosa

Foto: AURÉLIO ALVES O reforço inclui ações corriqueiras até níveis críticos, conforme a Enel

A Enel Distribuição, responsável pelo abastecimento de energia elétrica no Ceará, divulgou o esquema de operação para os meses entre fevereiro e abril, que se enquadram no período da quadra chuvosa do Estado. Entre as medidas anunciadas está a possibilidade de triplicar o número de equipes voltadas ao atendimento de emergência, saindo de 300 para 1.090 unidades em campo, durante dias de chuva.

De acordo com a empresa, o quantitativo extra a ser alocado vai depender da intensidade dos problemas, indo de ações corriqueiras até níveis críticos. Os membros dessas equipes fazem parte do corpo de técnicos da empresa, que hoje atuam em áreas como poda e inspeções, e poderão ser deslocados para auxiliar no atendimento a clientes que tiveram o abastecimento interrompido.

“É um trabalho que a gente vem fazendo ao longo do ano. A gente preparou em termos de equipamento e treinamento para poder atuar na emergência. Por exemplo, temos equipes que ficam podando, se for necessário elas não fazem a poda e estão habilitadas para atuar na emergência”, explica o diretor de operações, infraestrutura e redes da Enel Ceará, Charles Capdeville.

Além do reforço no serviço de emergência, a empresa também prevê aumento de 11% no número de manutenções preventivas, saltando de 36 mil para cerca de 40 mil ao longo do ano. Um índice que deve ser mantido é o de poda de árvores, realizado 380 mil vezes durante 2024 em toda a Terra da Luz.

Devido ao enfoque na prevenção de danos causados pelas chuvas, a Enel também informou possuir uma parceria com a empresa de meteorologia Climatempo, para o recebimento de boletins com sete dias de antecedência, a fim de se adiantar a eventos climáticos.

Para essa terça-feira, 14, por exemplo, a fornecedora de energia afirmou ter sido avisada das chuvas generalizadas uma semana antes delas ocorrerem, o que possibilitou o destaque de equipes para ações emergenciais. De acordo com a Enel, mais de mil atendimentos foram realizados desde o último domingo, quando as chuvas começaram a ser registradas no Centro-Sul cearense.

Por fim, a distribuidora também destaca investimento em tecnologia para diminuir os prejuízos causados a clientes, seja por falha da empresa, ou por eventos externos, como furto de cabos e danos a postes e fios da empresa. Entre as melhorias apontadas está um serviço de desligamento automático de unidades com algum tipo de problema, a fim de isolá-las tanto para o restauro, quanto para evitar que o problema se espalhe.

“Com a instalação de equipamentos de telecontrole, nós temos uma inteligência que fica rodando e a partir do momento que tem falta de energia em um trecho, automaticamente, sem intervenção dos nossos operadores, ela é capaz de isolar esse trecho. Como que isso ajuda nosso cliente? Automaticamente a gente minimiza o trecho afetado e o número de clientes que ficam desligados”, pontua Charles.

Na manhã dessa terça-feira, 14, um raio atingiu uma unidade da rede de energia e comprometeu o fornecimento no bairro Aldeota, em Fortaleza. De acordo com a empresa, uma equipe foi enviada ao local para reparos e o fornecimento foi restabelecido por volta das 11 horas da manhã.



Ao todo, mais de 7 mil raios já atingiram o Estado nas primeiras semanas do ano. Em 2024, o índice foi superior a 275 mil descarga elétricas, com destaque para as regiões do Cariri (45.299), Centro-Sul (41.249) e Vale do Jaguaribe (37.492).

Empresa foi alvo de reclamações durante 2024



Ao longo de todo o ano de 2024, a Enel foi alvo de reclamações feitas por clientes de todo o Estado. Uma das mais acentuadas ocorreu já no mês de março do ano passado, quando moradores da região do Porto das Dunas fizeram um abaixo assinado, além de manifestação, cobrando melhorias no serviço da empresa.

As reivindicações ocorreram após falhas no abastecimento da rede hoteleira no litoral do Estado. Na ocasião, pousadas, hotéis e restaurantes ficaram sem energia na virada entre o dia 31 de dezembro e 1° de janeiro.

À época, a Enel afirmou ao O POVO que fortes chuvas, acompanhadas de descargas atmosféricas e ventos, atingiram a área de concessão da companhia na noite do dia 31 e afetaram o fornecimento de energia para parte dos clientes.

Em nota, a empresa afirmou que mais de 1.110 profissionais foram mobilizados para garantir o retorno do abastecimento dos clientes. A distribuidora também pontuou que em algumas localidades, como em regiões litorâneas do Estado, houve um aumento expressivo na demanda por energia elétrica devido à grande concentração de turistas para as festividades e celebrações locais.

Esse incremento na demanda teria sido o responsável por causar interrupções momentâneas de tensão, bem como sobrecargas.

Meses depois, em agosto, a empresa foi multada em R$ 28 milhões por quedas e demora na religação de energia para clientes no Ceará. Segundo dados da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Ceará (Arce), a Enel foi alvo de 12.867 contestações sobre a qualidade do serviço entre janeiro e dezembro de 2024.

Entre os principais motivos das reclamações estão falta de energia (3.502), devolução de valores cobrados a mais (2.164), oscilação de tensão (905), conexão de migração (892) e faturamento de microgeração (551).

Raios

Mais de 7 mil raios atingiram o Estado nas primeiras semanas deste ano

