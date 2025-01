Seis PMs ou ex-PMs foram mortos no Grande Pirambu em menos de um ano

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO Subtenente Ricardo era lotado no Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), da Polícia Militar do Ceará (PMCE)

O subtenente da Polícia Militar Francisco Ricardo Silveira Neto, de 51 anos — morto no início da manhã dessa quarta-feira, 15, no bairro Pirambu, em Fortaleza — foi o sexto PM ou ex-PM morto, em menos de um ano, na região que engloba os bairros Barra do Ceará e Pirambu.

Todos esses crimes são atribuídos à facção criminosa que age na região, o Comando Vermelho (CV). Seu principal chefe é Carlos Mateus da Silva Alencar, conhecido como Fiel ou Skidum, de 30 anos. Integrante da lista de Mais Procurados da SSPDS, ele está escondido há, pelo menos, três anos em comunidades do Rio de Janeiro (RJ).

No caso de Francisco Ricardo, O POVO apurou que o PM, que era morador do Pirambu, havia acabado de sair de casa, em sua moto, por volta das 4h30min, quando foi atacado por criminosos na rua Dom Quintino. Ele foi atingido por diversos disparos e ainda teve uma faca cravada em sua nuca. Francisco Ricardo morreu no local do crime. Um suspeito do crime foi preso, mas, até o fechamento desta edição, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não havia divulgado mais detalhes.

Francisco Ricardo havia ingressado na PM em 6 de setembro de 1994 e, atualmente, era lotado no Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur). "A SSPDS e seus órgãos vinculados, em especial a PMCE, lamentam a morte do policial e se solidarizam com a família e amigos", afirma nota emitida pela SSPDS. Após o crime, a Polícia Militar reforçou o policiamento ostensivo na região.

Antes de Francisco Ricardo, no último dia 11 de outubro, havia sido morto o ex-PM José Sebastião Ribamar Guimarães Gonçalves. Ele foi assassinado a tiros na rua Marcílio Dias, no Pirambu. O inquérito segue em andamento, sem suspeitos presos. Em 16 de setembro, na Barra do Ceará, o subtenente Francisco Nazareno Moura Lopes teve a casa invadida e foi morto a tiros. Suspeitos do crime, integrantes do CV, foram identificados, mas a investigação prossegue.

Em 25 de julho, o ex-PM Antônio Valério Uchôa Neto, de 62 anos, foi executado a tiros na rua Nossa Senhora das Graças, no bairro Cristo Redentor. Também neste caso, nenhum suspeito do crime foi preso. Já em 12 de maio, o cabo José Heliomar Adriano de Souza Filho foi morto a tiros em um bar do bairro Vila Velha.

Dois suspeitos de envolvimento no crime tiveram a prisão anunciada pela SSPDS em 13 de agosto. A investigação identificou que o cabo foi executado por ordem de Carlos Mateus no contexto de um conflito entre o CV e um grupo de PMs. Ao lado de outros militares, José Heliomar era investigado por dois assassinatos ocorridos em 15 de fevereiro nos bairros Cristo Redentor e Carlito Pamplona.

Além disso, José Heliomar e outros cinco PMs foram baleados no Pirambu no dia 17 de fevereiro, enquanto, conforme a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD), trafegavam pelo bairro em busca de integrantes do CV. O objetivo seria executar os faccionados em retaliação ao assassinato do soldado Bruno Lopes Marques, morto a tiros no dia 12 de fevereiro em um bar do Carlito Pamplona.

Bruno, por sua vez, teria sido morto, conforme a Polícia Civil, em retaliação por parte do CV à morte de Fábio de Almeida Maia, o "Biu" ou "Tartaruga", ocorrida durante uma operação policial no Rio de Janeiro (RJ) em 31 de janeiro. (Com informações de Mirla Nobre)





Leia mais Dezessete PMs foram mortos no Ceará em 2024

MAIS

A Área Integrada de Segurança (AIS) 8, onde estão localizados o Pirambu e outros seis bairros, registrou aumento de 66,66% no número de homicídios em 2024 em relação

a 2023

JUSTIÇA

Em 19 de dezembro, foi publicado no Diário Oficial da Justiça sentença em que Carlos Mateus da Silva Alencar e Luan Carlos Marcolino de Alcântara foram pronunciados pelo assassinato do soldado Bruno