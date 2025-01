Ipom Summit 2025 celebra 15 anos do Instituto Povo do Mar

Foto: Instituto Povo do Mar (Ipom) Primeiro dia do Ipom Summit 2025 aconteceu num bangalô da Praia do Futuro em Fortaleza

A Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), idealizados pela Organização das Nações Unidas (ONU), são o mote do Ipom Summit 2025, que marca a comemoração de 15 anos do Instituto Povo do Mar (Ipom), sediado em Fortaleza.

A programação ocorre na barraca Almar, na Praia do Futuro, e segue até o próximo dia 23, com palestras de especialistas e profissionais do terceiro setor a fim de discutir práticas sustentáveis em governança, transparência, advocacy e estratégias de impacto socioambiental, incluindo Teoria U e gestão de mudança, gestão financeira e qualidade de vida, sustentabilidade 4.0, governança e oficina prática de ESG.

"Este evento é uma oportunidade única para fortalecer a rede de impacto do terceiro setor, compartilhar conhecimento e promover soluções para problemas que ameaçam a vida no planeta. Acreditamos que a colaboração é a chave para transformar realidades", destaca Fabrini Andrade, diretora do Instituto Povo do Mar.

Sobre o tempo para executar a Agenda, Fabrini mostra preocupação e ansiedade por acreditar que cinco anos não serão suficientes para atender a todas as demandas. Além disso, como historiadora, crê que questões da natureza são deixadas em segundo plano ao longo do tempo. “As pessoas precisam entender e olhar para o planeta de uma maneira coletiva e não individual. Só pensando e olhando como um todo é que a gente avança”, sublinha.



Para a diretora, educação é a grande arma para a transformação social: “Se vocês olharem para os bueiros da orla da Praia do Futuro, tem uma tinta pintada em azul dizendo que o mar começa aqui ou o oceano começa aqui. Então, esse trabalho foi feito por nossos adolescentes em uma atividade de artes onde eles passaram e limparam em um mutirão. O impacto é feito como uma onda”.

Fabrini Andrade na sua fala no Ipom Summit 2025 Crédito: Instituto Povo do Mar (Ipom)



Serviço

Ipom Summit 2025

Quando: 21 a 23 de janeiro

Horário: das 8h30min às 12 horas e das 13h30 às 16h30min

Onde: Almar (Avenida Dioguinho, 2771 – Praia do Futuro - Fortaleza)

Inscrições pelo WhatsApp: (85) 99225 3536 (vagas limitadas)