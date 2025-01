Rio Cocó: passeio de barco revela fauna cearense em Fortaleza a visitantes

Foto: FERNANDA BARROS HÁ passeios com duração de 20 minutos, uma e duas horas, com valores a partir de R$ 10

Para quem está planejando a programação do fim de semana, uma das dicas e ir ao Parque do Cocó é usufruir do passeio de barco pelo rio homônimo, em Fortaleza. Ele não é tão conhecido mundo afora como é o Central Park em Nova Iorque, ou mesmo como o Ibirapuera de São Paulo, mas tem como diferencial o rio que corta a cidade e mostra uma fauna exuberante, cheia de vida.

O parque é o principal ponto para quem quer viver uma experiência com a natureza sem sair da cidade. O POVO foi acompanhar o passeio no último domingo, 19, quando a equipe foi recebida por Francisco de Assis Araújo, responsável por organizar os passeios de barco, que comentou sobre a importância da ação, apesar das dificuldades enfrentadas. “Eu não preciso disso pra viver, mas eu vivo por causa disso aqui”, disse o tenente Araújo.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 19-12-2024: Seu Francisco de Assis Araújo, organizador das visitas de barco. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Araújo conta que a região tem mais de 100 espécies de aves, e 56 espécies de peixes, além de outros animais como raposas, guaxinins, casacos, iguanas, tejos, jiboia, e sagui, popularmente conhecido como “soin”.

Durante o passeio, foram observados os pássaros anu, soco e galinha d’água, além de saguis, patos silvestres, e iguanas. Destacando a necessidade das pessoas conhecerem o local, Araújo observa o sentimento dos visitantes. “As pessoas têm o sentimento de pertencimento, de que isso aqui é nosso”, afirma.

O tenente Araújo conta que faz o trabalho desde agosto de 1991, e que a situação da água melhorou, pois a maior parte dos esgotos que eram depositados no rio, já não são mais. Entretanto o lixo, às vezes, ainda é um problema, e que todos os dias são retirados cerca de seis sacos de 200 litros, com resíduos plásticos e, por vezes, a quantidade de sacos aumenta para 15.

Ativista pela natureza, ele alerta que é preciso agir hoje para garantir que os rios Cocó, Maranguapinho e Ceará não sejam “mortos”, lembra em alusão ao rio Tietê, em São Paulo. “Aquele rio não se matou sozinho, ele foi morto”, completa.

Ao todo o passeio leva 20 minutos, que são ricos em aprendizados, com o tenente guiando e explicando a importância da preservação do parque. Araújo também lembra aos visitantes os quatro principais mandamentos para o turismo ecológico. “Mate só o tempo, deixe só pegadas, tire só fotos, leve só lembranças”, diz ele sob sorrisos e palmas dos turistas.

HÁ passeios com duração de 20 minutos, uma e duas horas, com valores a partir de R$ 10 Crédito: FERNANDA BARROS

“Se seguirmos esses quatro, dá para viver bem com a natureza, pois ela não precisa de nós, mas nós precisamos dela e muita gente não entende essa relação e vive a destruir o meio ambiente”, lamenta Araújo.

Para Gleisivania Rodrigues, que foi visitar o parque e fazer o passeio de barco, a ação é importante para conscientização sobre a importância da limpeza do rio e da área verde. “A gente viu alguns resíduos, e a importância dessa ação é conscientização para manter o rio limpo”, destaca a jovem.

Morador das proximidades, Paulo Oliveira levou o filho Lucas Oliveira, 14, para conhecer o parque e fazer o passeio de barco. “É educativo, uma experiência ímpar, é super importante, se as pessoas conhecessem mais, elas preservariam mais”, diz Paulo.

Lucas, completando a fala do pai, destaca os ensinamentos de Araújo quanto à importância de manter o Cocó limpo: “Ele falou sobre o rio ser ligado ao mar, e que o nível dele sobre e desce durante o dia com água que vem do mar, e isso que fez com que o rio sobrevivesse quando muito esgoto de Fortaleza era jogado nele”.

Bianca Rodrigues e o marido Rodolfo Furtado levaram o filho de dois anos para conhecer o rio. A jovem diz que a viagem é “relaxante, é como estar em um oásis, você no coração mais movimentado de Fortaleza e você vem aqui e tem um respiro”.

“Eu estava dizendo para o seu Araújo, que eu acho o trabalho dele incrível. Ele está incentivando o sentimento de pertencimento da cidade e a gente usufruir a cidade de uma outra perspectiva, não apenas os shoppings”, completa Bianca.

Rodolfo conta que a família foi fazer o programa junto por causa do filho: “A gente veio, sobretudo, por causa dele. Temos um livro ‘Cocó, o rio amigo’, e ele fica falando rio ‘toto’, aí a gente o trouxe, mas também fica preocupado com a poluição”.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 19-12-2024: Gleisivania Rodrigues e a família durante ao visita de barco ao Cocó.. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 19-12-2024: Paulo Oliveira e o seu filho Lucas Oliveira em visita ao Parque do Cocó. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 19-12-2024: Bianca Rodrigues e o marido Rodolfo Furtado com a filho de 2 anos durante a visita de barco ao parque. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Serviço:

Passeio de barco no rio Cocó

Endereço: av. Sebastião de Abreu, 298 - Cocó

Horário de 8h às 13h, com opções de viagens de 20 minutos (R$ 10) , de uma hora e dez e de duas horas

Valores e agendamentos prévios por meio do WhatsApp: (85) 9 9205 3948

Outras informações: @navegacao_coco no Instagram

NO OP+, é possível conhecer mais sobre "Francisco de Assis, o homem que guarda o rio"

SERVIÇO

Passeio de

barco no rio Cocó

Das 8h às 13h, diariamente. Valores e agendamentos prévios por meio do WhatsApp: (85) 9 9205 3948

Local: av. Sebastião de Abreu, 298 - Cocó

Outras infos: @navegacao_coco no Instagram