Fortaleza registra a segunda maior chuva de 2025

Foto: FÁBIO LIMA ÁGUA invadiu casas no bairro Parque Dois Irmãos

Fortaleza amanheceu com chuva nesta quarta-feira, 19, registrando precipitação de 98.8 milímetros (mm). Acumulado é o segundo maior deste ano de 2025 na Capital, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Em meio a intensa queda de água a Cidade sofreu uma série de transtornos como desabamentos, pontos alagados e problemas no trânsito.

Volume identificado hoje só fica atrás do observado no dia 15 de janeiro recente, de 133 mm. Assim como naquele dia, foram notificados vários pontos de alagamentos no Município, dificultando o fluxo de veículos e pessoas. Pelo menos 30 semáforos chegaram a apresentar problemas.

Água acumulada nas vias fez a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) realizar algumas interdições e implementar bloqueios em cruzamentos da Cidade, como o da Alberto Nepomuceno com a av. Pessoa Anta. Para minimizar impactos o órgão monitorou sinais e reforçou o suporte aos agentes nas ruas.

De acordo com dados da Defesa Civil de Fortaleza, entre as 19 horas dessa terça-feira, 18, e as 18 horas desta quarta, a instituição atendeu 26 ocorrências. Dessas, 12 chamados foram por alagamentos, 11 por riscos de desabamento, dois em razão de uma cratera aberta no Vicente Pizon e um devido ao desabamento de um imóvel que estava desocupado, localizado no Carlito Pamplona.

O Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura, conhecido como Frotinha do Antônio Bezerra, registrou alagamentos em alguns setores devido às chuvas, mas vazamento não prejudicou o acolhimento dos pacientes. Na Câmara Municipal, parte do teto do corredor desabou. Nos dois casos não houve feridos.

Chuvas fortes também foram registradas hoje na Região Metropolitana (RMF). Em Maracanaú, parte da torre da Paróquia São José desabou e deixou duas pessoas feridas. Vítimas foram atendidas e não apresentaram ferimentos graves. Espaço foi interditado pela Defesa Civil do município.

Precipitações afetaram comerciantes e moradores

O POVO esteve na manhã desta quarta em alguns dos bairros de Fortaleza que foram afetados pelas precipitações. No Centro, o cruzamento entre a Rua Pedro I com a Barão do Rio Branco chegou a alagar. Lojistas da região improvisaram um "batente de ferro" para impedir a entrada de água nas lojas.

Já alguns comerciantes que atuavam em vias da redondeza voltaram para casa por falta de movimento de clientes. É o caso de José Luciano, 60, proprietário de uma barraquinha de lanches. Em dias com chuva ele afirma que o movimento cai em mais de 50%.

"Quando chove é assim, não tem movimento, basicamente. Fica tudo alagado, então não tem como as pessoas virem pra cá. Porque, tipo, tá alagado de uma ponta a outra, na rua inteira. Então a gente fica a mercê da venda online mesmo", diz Luís Felipe Souza Lima, 29, que trabalha em um loja próxima dali.

No bairro Parque dois irmãos a água chegou a invadir casas como a de Clezivam dos Santos, 47, que precisou erguer os móveis para evitar que fossem danificados. "Toda vida que chove nós aqui somos muito prejudicados. A gente acorda com água no pescoço já", relata a dona de casa.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 19.02.2025: Clesivam dos Santos Souza e sua filha. Chuva em Fortaleza. Parque dois irmãos. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Andreza Rocha, 25, que também mora na área, pontua ainda que o liquido que vem do esgoto acaba se espalhando com as chuvas. "A água transborda tanto que entra dentro de casa. Vou perder meu inquilino porque eu tenho uma casa alugada aqui e ele vai desocupar a casa porque ela tá toda alagada", diz.

A Prefeitura de Fortaleza tem atuado para evitar transtornos causados pela chuva, principalmente durante a quadra chuvosa (de fevereiro a maio). De acordo com Munícipio, o mutirão de limpeza coordenado pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), em parceria com a Defesa Civil e as Regionais, já iniciou ou concluiu o serviço de limpeza em 100 canais da Cidade.

Haroldo Gondim, coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, esteve hoje no Riacho Doce, na Barra do Ceará, que sofria alagamentos e recebeu o serviço ofertado pelo mutirão, para evitar incidentes do tipo.

"Agora é isso, é a gente tentar conter, mitigar os danos das chuvas intensas. A quadra chuvosa agora que tá iniciando. O prognóstico de chuvas ele é normal a acima do normal, porém com essas mudanças (climáticas) que estamos vivendo o grande problema são as chuvas intensas", disse o gestor. (Colaborou Alice Barbosa)

Bairros onde houve chamados de ocorrências registradas pela Defesa Civil:

Alagamentos: Aerolândia (1), Cais do Porto (1), Cidade 2000 (2), Conjunto Palmeiras (1), Granja Lisboa (1), Presidente Kennedy(1) e Vicente Pinzón (5).

Aerolândia (1), Cais do Porto (1), Cidade 2000 (2), Conjunto Palmeiras (1), Granja Lisboa (1), Presidente Kennedy(1) e Vicente Pinzón (5). Riscos de desabamento: Barra do Ceará (1), Cais do Porto (1), Carlito Pamplona (1), Farias Brito (1), Henrique Jorge (1), Jardim América (1), Mondubim (1), Papicu (1), Passaré (1), Vicente Pinzón (1) e Vila Velha (1).

Barra do Ceará (1), Cais do Porto (1), Carlito Pamplona (1), Farias Brito (1), Henrique Jorge (1), Jardim América (1), Mondubim (1), Papicu (1), Passaré (1), Vicente Pinzón (1) e Vila Velha (1). Desabamento: Carlito Pamplona.

Carlito Pamplona. Cratera aberta: Vicente Pinzón.