Reforma da estátua de Nossa Senhora de Fátima deve ser finalizada até o início de maio

Foto: FCO FONTENELE ESTÁTUA de Nossa Senhora de Fátima é um dos pontos de encontros de fiéis

A reforma da estátua de Nossa Senhora de Fátima, situada na avenida Treze de Maio, em Fortaleza, terá início nesta quinta-feira, 20. O monumento deverá passar por revitalização total, com fechamento de rachaduras, reestruturação interna, nova pintura e outras melhorias que deverão ser entregues até o dia 4 de maio, véspera dos festejos da santa na Capital.

A reforma foi autorizada pela Prefeitura de Fortaleza após visita técnica realizada na última segunda-feira, 17, e visa garantir a segurança dos milhares de fiéis que anualmente participam das homenagens à Fátima no dia 13 de maio. Conforme publicado pelo O POVO em novembro do ano passado, o monumento apresenta rachaduras profundas na base de sustentação e não passa por revitalização desde 2021.

De acordo com o secretário executivo das Regionais de Fortaleza, Júlio Brasil, a estátua será escorada para execução das manutenções internas e externas. Ao todo, os trabalhos deverão custar R$ 300 mil, que serão arcados pela gestão municipal.

“Ela vai passar por uma restauração total, 100%. Tanto da parte interna quanto da parte externa, onde está comprometido. A questão de pintura, que vai garantir uma durabilidade maior, a questão das fissuras que hoje ela tem [nas mãos e na base] vão ser todas recuperadas”, explica Brasil.

A princípio, o início da reforma estava previsto para esta quarta-feira, 19, entretanto, por causa das fortes chuvas, precisou ser adiado para quinta-feira, 20. Questionado pelo O POVO se há possibilidade de que novas precipitações da quadra chuvosa atrapalhem a revitalização, o secretário afirmou que a questão foi apresentada previamente à empresa contratada, que garantiu a entrega dentro do prazo.

Além da estátua, a reforma engloba também a praça Pio IX, onde o monumento é localizado. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o local deverá passar por manutenção de mobiliários urbanos, pintura de meio-fio, paisagismo e poda das árvores.

Também estão previstas a substituição das lâmpadas por LED e melhorias na iluminação do entorno do Santuário de Fátima. Os serviços na praça deverão ser entregues junto com a estátua, no dia 4 de maio.

Demora para reforma incomoda frequentadores da igreja

O início da obra a menos de três meses do início das celebrações de Fátima, que ocorrem ao longo da primeira quinzena de maio, tem preocupado os fiéis do Santuário. Cercada desde novembro, após a queda da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Jardim América, a estátua está há meses inacessível para os devotos que tinham o costume de acender velas e rezar aos pés da santa.

Nara Castro, 32, conta que esse é um dos principais momentos dos festejos em cada dia 13, quando milhares de fiéis encerram a procissão, iniciada na igreja do Carmo, aos pés da Santa, com missa campal e orações. A devota aponta a estátua como o ponto principal do festejo, e que um eventual acidente por desgaste seria motivo de pânico durante a celebração.

“Primeiro as pessoas ocupam o espaço no entorno, então se cair pode cair em cima de alguém. Até mesmo assustar, gerar alvoroço, o pessoal correr e machucar uns aos outros. E a questão da própria devoção porque fica impossibilitado de você chegar perto da estátua, fazer a devoção colocando sua vela, fazendo suas orações”, afirma a microempreendedora.

Parte dos tapumes que cercam a imagem estão caídos Crédito: Kleber Carvalho/O POVO

A demora para que a reforma comece de fato também tem incomodado frequentadores do Santuário. Cercada há três meses por tapumes, a estátua ainda não passou por nenhuma intervenção. Segundo populares, parte dos tapumes já foi derrubada e o local tem sido usado como banheiro público nesse ínterim.

“Se tem que ajeitar, já era para terem iniciado a reforma, porque botaram as placas e sumiram. Não vi mais ninguém. Está aí a Nossa Senhora de Fátima em tempo de cair. O povo não frequenta mais nem a praça com medo. Depois que botaram essas placas ficou mais esquisito. Fica cheio de gente aí dentro defecando e fazendo tudo o que não presta”, relata Maria Auxiliadora, 57, que trabalha há 16 anos no estacionamento da paróquia.

Questionado sobre a segurança dos equipamentos durante a reforma, Brasil afirmou que este serviço será prestado por uma equipe de vigilância contratada pela empresa licitada. Sobre o buraco na grade de tapumes, a Prefeitura afirmou que ele foi feito pela empresa que irá realizar a reforma para acesso à estátua.



