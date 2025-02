Membros do CV presos no aeroporto de Fortaleza estavam foragidos há pelo menos um ano no RJ

Foto: Divulgação/SSPDS REPRESENTANTES das forças de Segurança apresentaram detalhes da prisão dos suspeitos

Quatro homens suspeitos de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos ao desembarcar no aeroporto de Fortaleza, no bairro Serrinha, na madrugada desta terça-feira, 25. Os membros do grupo estavam foragidos há pelo menos um ano em comunidades no Rio de Janeiro (RJ) retornando à Capital utilizando documentos falsos para não serem identificados.

Conforme as investigações, os suspeitos teriam fugido para o estado carioca para não serem localizados após uma série de crimes cometidos no Grande Pirambu, entre eles tráficos de drogas e homicídios contra agentes de segurança pública. No ano passado, pelo menos seis policiais militares (PMs) e ex-PMs foram mortos no Grande Pirambu. Neste ano, um caso foi registrado.

“Não descartamos a participação deles em homicídios, tendo como vítima agente de segurança”, disse o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Ricardo Pinheiro. Os quatros homens possuem idades de 42, 29, 28 e 26 anos e foram presos no momento em que se encaminharam para área do estacionamento do aeroporto.

Ainda segundo o diretor do DHPP, os suspeitos são naturais do Grande Pirambu e, enquanto estavam na região, cometeram homicídios. Após se tornarem alvos de investigação no Ceará, eles fugiram para o Rio de Janeiro em março do ano passado.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Márcio Gutiérrez, no estado carioca, os indivíduos ostentavam armamento bélico, como fuzis, frequentemente registrados em fotografias. "É um vasto material bélico, primeiramente, para intimidar a os grupos rivais, mas também para se promover dentro da própria organização", afirma.

Além disso, eles passaram a influenciar o tráfico de drogas e a prática de homicídios no Ceará mesmo à distância por meio de representantes, demonstrando que possuíam um papel de liderança importante na facção criminosa.

“Continuaram a delinquir, a praticar crimes já através de comunicação por celulares e redes sociais”, disse Ricardo, destacando que os suspeitos estavam próximos da liderança da facção no Rio responsável por atuar também no Pirambu, sendo eles os braços e cumpridores das ordens do líder do CV.

Uma das linhas de investigação é que os suspeitos teriam retornado à Fortaleza após um desentendimento dentro da organização criminosa, sendo decretados de morte pelos chefes do grupo com atuação no Grande Pirambu. Ainda não há informações do que motivou a briga entre os faccionados.

“A gente está procurando aprofundar as investigações e entender o que que ocorreu pra gente se posicionar enquanto força de segurança e focar a nossa força investigativa de acordo com a movimentação desse grupo”, afirma o delegado Ricardo Pinheiro.

Durante a captura, ainda foram cumpridos mandados em aberto contra homicídios e por integrar organização criminosa. Os alvos, um homem, de 28 anos, possui passagens por integrar organização criminosa, tráfico de drogas e uso de documento falso; um de 29 anos, com passagens por integrar organização criminosa, tráfico de drogas, homicídio doloso, roubo, crime de transito e porte ilegal de arma de fogo.

O suspeito de 26 anos possui passagens por integrar organização criminosa, homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo, dano, receptação, associação criminosa; e outro de 42 anos, com passagens por integrar organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico e lavagem ou ocultação de bens. Os criminosos encontram-se à disposição da Justiça e seguem sendo investigados pelos seus crimes.

A prisão dos criminosos aconteceu após troca de informações sobre a localização dos suspeitos entre equipes da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e do Departamento de Inteligência (DIP) e Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) com apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Fuga

Os suspeitos teriam utilizado documentos falsos para não serem identificados