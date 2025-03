Prevista para dezembro, obra de restauração em esculturas na Praça dos Leões segue longe do fim

Foto: Samuel Setubal Três meses após o fim do prazo de entrega, reformas nas estátuas da Praça dos Leões seguem incompletas

Esculturas históricas erguidas na Praça General Tibúrcio, conhecida como Praça dos Leões, localizada no Centro de Fortaleza, passam por um processo de restauração desde julho de 2024. Nesta terça-feira, 11, O POVO esteve no local, quatro meses após a última visita, e constatou que as demandas de conservação e restauração das obras seguem as mesmas.

Com previsão inicial de entrega para novembro de 2024, mas com os reparos longe de finalizar, a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) confirmou ao O POVO, à época, um novo prazo para a conclusão das reformas: dezembro de 2024.

Três meses após o fim do novo prazo divulgado, O POVO esteve na praça novamente e constatou que as esculturas seguem longe do restauro completo.

Em novembro de 2024, apenas dois dos três lendários leões que apelidam e ornamentam o local foram repintados, um deles localizado ao lado do Museu do Ceará e o outro ao lado da Academia Cearense de Letras (ACL) .

Três meses depois, o terceiro leão segue precisando de restauração. A peça, fixada na esquina entre as ruas São Paulo e Sena Madureira, apresenta sinais de oxidação e deterioramento.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-03-2025: Reforma dos monumentos da Praça dos Leões não foi entregue e algumas estatuas e piso em más condições e com acumulo de água. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-03-2025: Reforma dos monumentos da Praça dos Leões não foi entregue e algumas estatuas e piso em más condições e com acumulo de água. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-03-2025: Reforma dos monumentos da Praça dos Leões não foi entregue e algumas estatuas e piso em más condições e com acumulo de água. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal Três meses após o fim do prazo de entrega, reformas nas estátuas da Praça dos Leões seguem incompletas Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-03-2025: Reforma dos monumentos da Praça dos Leões não foi entregue e algumas estatuas e piso em más condições e com acumulo de água. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Durante o período chuvoso, uma nova problemática fica evidente. As esculturas em formato de vasos espalhadas pela praça acumulam água, favorecendo a proliferação de focos do mosquito, em casos de falta de manutenção.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-03-2025: Reforma dos monumentos da Praça dos Leões não foi entregue e algumas estatuas e piso em más condições e com acumulo de água. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-03-2025: Reforma dos monumentos da Praça dos Leões não foi entregue e algumas estatuas e piso em más condições e com acumulo de água. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-03-2025: Reforma dos monumentos da Praça dos Leões não foi entregue e algumas estatuas e piso em más condições e com acumulo de água. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-03-2025: Reforma dos monumentos da Praça dos Leões não foi entregue e algumas estatuas e piso em más condições e com acumulo de água. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Sentada em um dos bancos da praça, a peça em tamanho real da escritora Rachel de Queiroz também precisa de restauro. A escultura, que apresenta sinais de oxidação, teve os óculos furtados há meses, de acordo com vendedores e frequentadores locais.

A placa informativa localizada ao lado do assento, que deveria conter informações sobre a escritora, segue inelegível, com marcas de pichação.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-03-2025: Reforma dos monumentos da Praça dos Leões não foi entregue e algumas estatuas e piso em más condições e com acumulo de água. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-03-2025: Reforma dos monumentos da Praça dos Leões não foi entregue e algumas estatuas e piso em más condições e com acumulo de água. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-03-2025: Reforma dos monumentos da Praça dos Leões não foi entregue e algumas estatuas e piso em más condições e com acumulo de água. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-03-2025: Reforma dos monumentos da Praça dos Leões não foi entregue e algumas estatuas e piso em más condições e com acumulo de água. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-03-2025: Reforma dos monumentos da Praça dos Leões não foi entregue e algumas estatuas e piso em más condições e com acumulo de água. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-03-2025: Reforma dos monumentos da Praça dos Leões não foi entregue e algumas estatuas e piso em más condições e com acumulo de água. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

O largo abriga ainda a primeira estátua erguida em Fortaleza, datada de 1888, em homenagem ao militar cearense General Tibúrcio, conhecido por sua atuação na Guerra do Paraguai.

Na câmara subterrânea do monumento, a escultura "Criança com Golfinho", representada por uma criança tocando uma trompa sobre um peixe, segue quebrada. O espaço comporta ainda sujeira e outros objetos abandonados.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-03-2025: Reforma dos monumentos da Praça dos Leões não foi entregue e algumas estatuas e piso em más condições e com acumulo de água. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Equipamento simboliza a memória de Fortaleza

No coração da Capital, a praça General Tibúrcio foi tombada como patrimônio histórico e artístico estadual, por meio do decreto-lei 13.465, no dia 05 de maio de 2004. A partir de então, intervenções no local são de responsabilidade da Secultfor.

No entorno da praça, também estava prevista uma obra de requalificação em outro equipamento consagrado: a Praça da Academia Cearense de Letras. A ordem de serviço, assinada em janeiro de 2024, previa a drenagem da área, instalação de novo piso em pedra Cariri, além da construção de muretas, novo mobiliário urbano, pintura, novos pontos de iluminação e paisagismo.

Em novembro, a Prefeitura informou que os serviços no equipamento estavam 70% concluídos e que o prazo para a entrega também era dezembro de 2024. Na visita ao local, O POVO constatou que o piso segue quebrado em alguns pontos.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-03-2025: Reforma dos monumentos da Praça dos Leões não foi entregue e algumas estatuas e piso em más condições e com acumulo de água. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-03-2025: Reforma dos monumentos da Praça dos Leões não foi entregue e algumas estatuas e piso em más condições e com acumulo de água. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Restauração de esculturas na Praça dos Leões: o que diz a Prefeitura

Procurada pelo O POVO, a Secultfor informou que está retomando o restauro dos elementos escultórios da Praça dos Leões. "Como primeira medida, será efetuado o pagamento da segunda medição do serviço, possibilitando a continuidade das intervenções pela equipe responsável", diz em nota. Será mantido o investimento aproximado de R$ 343 mil.

"Todos os elementos escultóricos incluídos no projeto, como a escultura Criança com Golfinho, a estátua da escritora Rachel de Queiroz, o monumento do General Tibúrcio e as esculturas dos leões e leoas, entre outros, seguirão o processo de restauração. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a preservação desses importantes patrimônios históricos da cidade", diz a pasta.

Quanto à limpeza do local, a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) informou que, "devido ao intenso fluxo diário, a coleta de resíduos sólidos no Centro é feita todos os dias".

Requalificação da Praça da Academia Cearense de Letras

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, a requalificação da Praça da Academia Cearense de Letras foi concluída.

"O calçadão, situado entre as ruas do Rosário e Guilherme Rocha, foi transformado em um espaço revitalizado, com nova área de convivência, paisagismo e esculturas em homenagem à literatura cearense", diz a nota. "O projeto incluiu a drenagem da área, a instalação de novo piso em pedra Cariri, além da construção de muretas, mobiliário urbano renovado, pintura, novos pontos de iluminação e paisagismo".

A requalificação também contou com a construção de uma réplica do Café Java, antigo ponto de encontro dos intelectuais da Padaria Espiritual.

"Além da obra na Praça da ACL, a Secretaria de Infraestrutura (Seinf) realizou a requalificação do entorno, nas ruas Guilherme Rocha (entre a rua do Rosário e a rua Floriano Peixoto), rua Pedro Borges (entre a rua Sena Madureira e a rua Floriano Peixoto), rua General Bezerril (entre a rua Guilherme Rocha e a rua Perboyre e Silva) e rua do Rosário (entre a rua Guilherme Rocha e a rua Perboyre e Silva)", finaliza a Prefeitura em nota.

Requalificação da Praça da Academia Cearense de Letras

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, a requalificação da Praça da Academia Cearense de Letras (ACL) foi concluída.

"O calçadão, situado entre as ruas do Rosário e Guilherme Rocha, foi transformado em um espaço revitalizado, com nova área de convivência, paisagismo e esculturas em homenagem à literatura cearense", diz a nota.

"O projeto incluiu a drenagem da área, a instalação de novo piso em pedra Cariri, além da construção de muretas, mobiliário urbano renovado, pintura, novos pontos de iluminação e paisagismo", traz outro trecho.

A requalificação também contou com a construção de uma réplica do Café Java, antigo ponto de encontro dos intelectuais da Padaria Espiritual.

"Além da obra na Praça da ACL, a Secretaria de Infraestrutura (Seinf) realizou a requalificação do entorno, nas ruas Guilherme Rocha (entre a rua do Rosário e a rua Floriano Peixoto), rua Pedro Borges (entre a rua Sena Madureira e a rua Floriano Peixoto), rua General Bezerril (entre a rua Guilherme Rocha e a rua Perboyre e Silva) e rua do Rosário (entre a rua Guilherme Rocha e a rua Perboyre e Silva)", finaliza a Prefeitura em nota.