Escultura 'Pau de Sebo', do Museu Brinquedim, é furtada em Pindoretama

Foto: Reprodução / Instagram @museubrinquedim Emblemática escultura que indica entrada para o Museu Brinquedim na CE-350 foi furtada. De acordo com Dim Brinquedim, a retirada da obra ocorre em um cenário de desaparecimento de outras esculturas suas em Pindoretama

A escultura “Pau de Sebo”, do artista plástico Dim Brinquedim, foi furtada da CE-350, em Pindoretama, nesta semana.

A peça, que sinaliza na rodovia a entrada para o Museu Brinquedim, tem seis metros de altura, pesa aproximadamente 500 quilos e estava no local desde 2020.

De acordo com Ângela Madeiro, diretora do museu, o furto aconteceu na madrugada da última terça-feira, 18 de março.

Devido ao peso da escultura, composta de fibra de vidro e madeira, a diretora acredita que a retirada do local de origem tenha sido feita com um caminhão do tipo munck, que possui um sistema hidráulico permitindo a elevação e o despejo de cargas dessa dimensão.

Após o registro da ocorrência e o acionamento das autoridades locais, o artista e a direção do museu seguem pedindo apoio da população nas redes sociais para divulgar o furto e repassar informações que levem à recuperação da obra.

Furto acontece após o desaparecimento de outras obras do artista Dim Brinquedim

O furto da escultura “Pau de Sebo” acontece em um cenário de desaparecimento de outras obras do artista plástico Dim Brinquedim no município de Pindoretama.

Instituído como Mestre da Cultura no edital Tesouros Vivos da Cultura do Ceará - 2024, Antônio Jader Pereira dos Santos adotou o nome artístico Dim Brinquedim quando iniciou sua carreira como artesão.

Segundo Dim, os moradores próximos à região do Capim de Roça, onde o museu se localiza, já haviam notado a movimentação de um caminhão munck transitando na área com agentes da prefeitura.

Conforme o artista plástico, o desaparecimento de suas obras coincide com o início do primeiro mandato do atual prefeito de Pindoretama, Dedé Soldado (PSB), em 2021.

“Já solicitamos o rastreamento do veículo da prefeitura para investigar sua possível circulação na área durante o período do furto. Sabemos também da existência de um galpão da prefeitura que armazena diversas obras que foram retiradas do espaço público”, afirma.

Segundo Ângela, na Praça da Cidadania e na Praça do Mangueiral, ambas comunitárias, os brinquedos que levavam a assinatura de Dim também foram removidos e depositados no galpão mencionado.

Ainda no início da gestão, em 2021, o casal afirma que o letreiro da cidade feito pelo artista e localizado na entrada do município foi retirado. A obra de Dim havia sido adquirida na gestão anterior à de Dedé, quando o prefeito era Valdemar Araújo (PT).

Escultura furtada em Pindoretama: o que diz a Prefeitura?

Procurado pelo O POVO, o secretário da Cultura do Município, Sávio Oliveira Xavier, alegou que as esculturas furtadas faziam parte de um projeto da Secretaria de Turismo do Estado do Ceará e, por esse motivo, “sua segurança e manutenção não estariam sob a responsabilidade da prefeitura”.

A escultura “Pau de Sebo” foi uma das quatro obras de Dim Brinquedim que a Secretaria de Turismo do Ceará colocou na região como parte da Rota de Turismo do Estado. Três foram instaladas na CE-040 e uma na CE-350, onde se encontra a entrada para o museu.

“Por estarem localizadas em rodovias estaduais, apesar de passarem pelo município, nós não temos o controle da segurança; isso cabe à delegacia investigar. Reconhecemos a importância do Museu do Brinquedim para a cultura de Pindoretama e me parece uma crueldade quem quer que esteja fazendo isso”, afirmou Sávio.

O prefeito Dedé Soldado (PSB) foi procurado, mas, até o momento desta publicação, não respondeu. Assim que receber resposta, O POVO atualizará esta matéria.

Dim Brinquedim: furto suscita a discussão sobre o valor do patrimônio artístico

Em meio a esforços para encontrar a escultura e realocá-la ao seu espaço original, o artesão afirma que consegue vislumbrar uma característica positiva no desaparecimento.

“A escultura era uma sinalização importante para o museu, que já recebeu mais de 500 mil pessoas e realiza um trabalho social significativo no município. Me chateio, mas, por outro lado, temos algo positivo: por meio da comoção popular, poder discutir o valor da obra de arte e do patrimônio público”, ressalta.

O Museu Brinquedim existe na localidade desde 2010, sob a direção de Ângela Madeiro e Dim Brinquedim. Em novembro de 2020, ele foi inaugurado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) como o 20º Museu Orgânico do Ceará.

O artista plástico Dim Brinquedim é reconhecido como um dos Mestres da Cultura no Ceará Crédito: MIS/divulgação

Baseados no vínculo com a história e os lugares onde vivem e atuam os mestres de cultura popular, para que se tornem Museus Orgânicos, os projetos passam por pesquisas e estudos a respeito de cada tradição cultural, suas referências coletivas e o impacto na comunidade.

Segundo o Sesc, o local abriga um importante e fundamental acervo para a constituição da memória dos brinquedos e brincadeiras do Brasil, para a revitalização da cultura do brinquedo artesanal, e para a promoção da infância e do espaço do brincar.