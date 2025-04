Governo do Ceará estuda o funcionamento das redes sociais para aperfeiçoar comunicação pública

Foto: Kaio Pimentel/ O POVO Governador Elmano de Freitas (PT) discursa durante o 7º Fórum Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação (FNSecom)

Carta-compromisso sobre comunicação pública para combate às situações de crise será assinada pelo Governo do Estado do Ceará, bem como os demais 25 estados brasileiros e o Distrito Federal nesta sexta-feira, 4, em Fortaleza.

SAIBA MAIS | Big techs querem mandar no mundo



Assinatura acontecerá durante o 7º Fórum Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação (FNSecom), realizado no Centro de Eventos do Ceará, na Capital, nesta quinta-feira, 3, e sexta-feira, 4. O evento não é aberto ao público.

Segundo Thiago Cafardo, assessor de imprensa do Governo, a carta será levada para os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, devendo ter atuação imediata. Ele garante que não há investimento público para a execução das medidas. “Tudo é feito com a força de trabalho dos secretários e sem nenhum tipo de verba”, explica.

A lei da publicidade governamental, a licitação para o merchandising, o combate às fake news e os serviços digitais como a Netflix e o LinkedIn serão os temas debatidos durante o Fórum.

"Cada estado tem sua particularidade, mas existe uma frente de apoio capaz de criar um colchão de solidariedade com fraternidade de auxílio", informa Igor Marques, presidente do Conselho Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação (CNSecom).

Para Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, os desafios do Estado no que tange à comunicação pública são: transmitir o conhecimento da população aos serviços públicos, garantir a transparência da administração e superar de forma eficiente às informações incorretas em redes sociais.

"Aproveitar para trocar experiências, aprender com outros estados e levar também os nossos conhecimentos. Acho que reunir secretários estaduais favorece para aperfeiçoar a transparência, publicidade e acesso aos serviços públicos. Ter conhecimento também de como o cidadão pode interagir para fazer reclamações e sugestões. Para nós, é motivo de muita alegria", argumenta Elmano.

Conforme o governador, a opinião da sociedade é mais veloz devido à inteligência artificial e interações mais rápidas por ações e omissões.



"O julgamento é diário e acumulativo. Isso tudo está, efetivamente, sob a responsabilidade de vossas senhorias", atribui Elmano para os secretários de comunicação.

Sidônio Palmeira, ministro de Estado da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), estará presente no evento nesta sexta, 4.

Como as big techs podem contribuir para a comunicação pública

No contexto das recentes edições do Fórum, a gestão pública tem buscado fortalecer parcerias com grandes plataformas digitais, reconhecendo a importância das redes sociais como canais principais de comunicação com a população.

O objetivo, segundo presidente do Conselho Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação (CNSecom), Igor Marques, é aproximar a gestão dos serviços para compreender tanto a linguagem e as expectativas das mídias sociais diante de conteúdos institucionais quanto as oportunidades de investimento por meio de anúncios pagos.

"À medida com que o governo também tem capacidade de patrocínio de anúncio na área publicitária", argumenta.

A cada encontro, o Fórum convida representantes de diferentes plataformas para compartilhar as perspectivas e estratégias.

O que é comunicação pública?

Conforme a Secretaria de Comunicação do Estado, a comunicação pública é feita pelos órgãos públicos para chegar à população de forma direta e objetiva.

Portanto, uma das funcões é o cidadão entender o destino de investimentos e de impostos, impactando nos serviços gratuitos.

"O Governo precisa ter transparência e prestar contas todos os dias daquilo que vem realizando, de forma clara. Assim, as pessoas possam se informar exatamente como temos agido, trabalhado cada questão e como avança cada área. E tudo isso é feito por meio de uma comunicação pública, principalmente no momento em que a gente vê tanta desinformação e as fake news, que avançaram muito profundamente", defende Chagas Vieira, secretário-chefe da Casa Civil.

Chagas argumenta ainda que ao fazer uma comunicação de forma correta, em parceria com veículos sérios que prestam a informação todos os dias, quem tem a ganhar são os cidadãos, com fatos reais e que fazem parte do cotidiano dos indivíduos.

Sidônio Palmeira toma posse e Secom encomenda campanha contra fake news | O POVO NEWS