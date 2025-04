Obras do Campus Iracema e novo hospital da UFC devem começar até setembro

Foto: Guilherme Silva / UFC Informa O REITOR Custódio Almeida e o ministro Camilo Santana assinaram as ordens de serviço para as obras

A Universidade Federal do Ceará (UFC) e o Ministério da Educação (MEC) assinaram ontem, 16, no Poço da Draga, em Fortaleza, as ordens de serviço para a construção do Campus Iracema e do novo Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC). As obras têm prazo de conclusão para 2027 e devem ser iniciadas até setembro desde ano.

LEIA TAMBÉM: Seis jornalistas do O POVO são homenageados pela Câmara dos Vereadores

A nível acadêmico, os projetos deverão beneficiar as áreas de ciências do mar e saúde, com realocação de cursos e ampliação das vagas em estágio e residência médica.

Para a comunidade, a expectativa é de que o Campus se torne também um ponto de visitação turística, enquanto o hospital será responsável por assumir parte da demanda já existente na sede do HUWC.

Herdeiro do terreno do inacabado Acquário do Ceará, o Campus Iracema foi orçado em aproximadamente R$ 114 milhões e deverá abrigar os cursos do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e do Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN).

A obra irá aproveitar a base estrutural já construída para o aquário e deverá ser realizada entre setembro deste ano e junho de 2027.

“A gente vai aproveitar absolutamente tudo. O que está construído é a estrutura e os espaços são grandes vãos livres. Em função disso os nossos arquitetos foram fazer os dois projetos e esses projetos [Labomar e CTCN] couberam perfeitamente no que já estava edificado. Fiquei muito feliz quando o chefe da arquitetura chegou pra mim para dizer ‘professor não vamos demolir nada. Tudo será aproveitado’”, explica o reitor da UFC, Custódio Almeida.

Para a nova sede do HUWC, a previsão é de que além da construção do edifício haja também uma modernização e urbanização do entorno.

Durante a assinatura, o reitor da Universidade destacou a necessidade de parceria com o poder público para revitalizar os espaços próximos ao Hospital. “O meu grande sonho é que Estado e Prefeitura cheguem junto com o projeto que a gente chama de Distrito de Inovação em Saúde do Porangabussu, que é uma transformação daquela área em uma área plena de saúde, com governança e empregos criados para isso, recuperação da lagoa… é um projeto que estamos com ele na agulha e precisamos da Prefeitura e do Estado”, pontua Almeida.

Melhorias de iluminação, segurança e urbanização são demandas antigas no Porangabussu, bairro onde estão situados os cursos da saúde da UFC. Em janeiro deste ano, o local foi palco de uma onda de assaltos contra estudantes.

Após os ocorridos, a Universidade anunciou medidas como reforço da segurança e um estudo para instalação de postos da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) na região.

Anúncios ocorrem em paralelo a cortes no orçamento da UFC

Projeto está sendo a maior licitação da história da universidade, com valores na casa dos R$ 180 milhões. As duas obras são apontadas como grandes investimentos da UFC e do MEC na educação superior cearense.

Entretanto, ambas as medidas ocorrem em paralelo a cortes feitos pelo Congresso Nacional no orçamento da Instituição, que podem resultar em reduções no quadro de terceirizados da Universidade.

No último mês, funcionários da empresa contratada pela UFC para prestação de serviços em limpeza e manutenção dos campi chegaram a receber aviso prévio, referentes ao Plano de Adequação à Lei Orçamentária de 2025.

O fato foi tratado por Custódio em reunião com o MEC em Brasília na última quinta-feira, 10, onde os avisos prévios foram cancelados, após o órgão ministerial se comprometer em repor o montante cortado do orçamento da Instituição.

Questionado sobre possíveis novos cortes que possam comprometer o funcionamento do Campus Iracema e do Hospital, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que tem discutido com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), formas de salvaguardar o orçamento da educação.

“A partir do orçamento aprovado nós estamos avaliando como remanejar para garantir os recursos. Ao longo desses dois anos que nós estamos no Ministério, [estamos] garantido a recomposição de tudo que foi cortado pelo Congresso no orçamento das universidades. Estamos trabalhando nesse sentido para garantir que as universidades tenham a garantia dos seus recursos para o bom funcionamento dos serviços à população”, pontuou o titular do MEC, que também prevê novos concursos para servidores da UFC.

“A gente precisa de pessoal. Estamos aguardando a aprovação do orçamento. Ele vai nos permitir autorização do concurso público para professores, servidores e técnicos administrativos para que a gente possa atender essa expansão das nossas universidades e institutos federais em todo o Brasil”, concluiu Santana.



LEIA TAMBÉM: Páscoa: Hospital Albert Sabin promove atividades lúdicascom crianças



MEC anuncia auxílio de R$ 200 a alunos de cursinhos populares

O Governo Federal anunciou o lançamento de um edital de chamada pública, que visa apoiar cursinhos populares por meio da Rede Nacional de Cursinhos Populares (Cpop). Alunos de cursinhos populares receberão auxílio de R$ 200 por mês.

LEIA TAMBÉM | UFC conquista nota máxima no IGC do MEC pelo segundo ano consecutivo

O programa será executado pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Cooperação Social da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Até 2027, devem ser investidos R$ 99 milhões.

O objetivo da Cpop é preparar estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ampliando a possibilidade de acesso ao ensino superior de estudantes prioritariamente oriundos de escolas públicas.

O aumento do ingresso ocorre por meio do fortalecimento de cursinhos pré-vestibulares populares e comunitários.

“A gente sabe a importância de apoiar os estudantes para permanecer na escola e na universidade. Portanto, os alunos do curso popular vão receber R$ 200 por mês para garantir a manutenção, fora o apoio com material didático”, informou o ministro da Educação, Camilo Santana.

Mais de 5 mil estudantes serão beneficiados em 2025

De acordo com o MEC, o investimento deste ano é de R$ 24,8 milhões, e pelo menos 5.200 alunos serão beneficiados. Cada um deles receberá um auxílio permanência de R$ 200.

A CPOP também prevê um apoio de até R$ 230 mil por cursinho, que abrange auxílio financeiro para a contratação de coordenadores e professores; e apoio para atividades técnicas e administrativas.

Ainda conforme a pasta, está prevista a formação de gestores e professores voltados ao Enem e a disponibilização de materiais pedagógicos de forma gratuita.

CPOP: o que é?

Lançada em março deste ano, por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi), a Cpop apoia cursinhos populares no Brasil.

A iniciativa garante o suporte técnico e financeiro para a preparação de estudantes da rede pública socialmente desfavorecidos, especialmente negros e indígenas brasileiros, que buscam ingressar no ensino superior, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O Cpop permite que o MEC cumpra o disposto na Lei nº 10.558/2002, que instituiu o Programa Diversidade na Universidade, e prevê a implementação e avaliação de estratégias para melhorar a performance dos estudantes socialmente desfavorecidos, especialmente dos afrodescendentes negros e dos indígenas brasileiros, ao ensino superior.

O Programa Diversidade na Universidade foi regulamentado pelo Decreto 12.410, de 13 de março de 2005.

Como vai funcionar?

Por meio do edital, serão selecionadas 130 propostas de cursinhos populares, prioritariamente os que não recebem apoio financeiro direto ou indireto, voltados a preparar estudantes para o Enem e outros vestibulares para o acesso às instituições de ensino superior.

Poderão participar do edital os cursinhos populares formalmente instituídos e os informais, por meio de instituições operadoras.

No ato da inscrição da proposta, o cursinho deverá apresentar, entre outros itens, uma declaração de gratuidade da oferta aos estudantes e o caráter voluntário do trabalho de seus professores e coordenadores.

Confira abaixo os requisitos que a proposta deve atender:

Comprovação de atendimento de, pelo menos, 20 estudantes;



Plano de alocação orçamentária para o apoio a professores e coordenadores;



Coerência com a finalidade da Cpop;



Atividades complementares relacionadas à promoção da cidadania e da saúde, combate ao racismo e capacitismo;



Projeto político-pedagógico alinhado às Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM)



Conteúdo programático do Enem, com carga horária mínima de 20 horas semanais.

Além do auxílio aos alunos, o edital prevê um auxílio financeiro voltado para atividades técnicas e administrativas, no valor de R$ 6 mil.

O período de vigência do apoio será de sete meses, a contar da assinatura do termo de adesão. Os estudantes precisam ter uma frequência mínima de 75% para recebimento do apoio permanência; e os cursinhos, uma frequência de 75% dos estudantes para recebimento do apoio.

Cronograma

22/4 até 6/5 - propostas devem ser submetidas



7/5 - divulgação da relação das propostas



8/5 e 9/5 - recursos contra relação de propostas inscritas



6/6 - resultado final



19/6 - assinatura do termo de adesão e a pactuação para início de concessão de bolsas