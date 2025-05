Comerciantes relatam aumento de preços de alimentos na quadra chuvosa

Foto: FÁBIO LIMA/ O POVO Milho, feijão, jerimum e maxixe. Como está a venda de produtos típicos do inverno no Mercado São Sebastião?

O Mercado São Sebastião, localizado na rua General Clarindo de Queiroz, no Centro, é ponto tradicional de compra e venda de alimentos na Capital. De acordo com os comerciantes, em meio à quadra chuvosa cearense, a movimentação no local tem sido atingida e os preços dos produtos estão mais altos.

Estado teve chuvas abaixo da média em 57% do território durante os meses de fevereiro, março e abril, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Aas áreas que registraram chuvas acima da média do trimestre estão concentradas principalmente no Litoral e na região de Orós, no Centro-Sul.

O quilo do feijão verde, por exemplo, estava sendo vendido entre R$ 12 e R$ 15. De acordo com a matéria publicada no O POVO no mesmo período do ano passado, o alimento era encontrado a R$ 9 no Mercado São Sebastião.

A comerciante Beatriz Rodrigues relata que a busca maior pelo produto se dá aos fins de semana. “O que tá bom é o fim de semana. Agora, depois da Semana Santa, teve uma queda muito grande nas vendas. Ficou muito fraco mesmo. Realmente veio melhorar ontem (sábado, 3) e hoje”.

Além do feijão verde, Beatriz afirma que há uma procura pelo jerimum, com uma média de preço a R$ 7. “O jerimum deu uma aumentada na procura. O pessoal fica atrás de variar mais. Então eles sempre substituem os alimentos que estão mais caros pelos que estão mais em conta”.

Mercado São Sebastião: qualidade e preferência dos consumidores

A feirante afirma que espera uma boa movimentação no Dia das Mães. “A nossa esperança é que, a partir daí, realmente volte ao normal, como antes”, comenta.

A comerciante Beatriz Rodrigues Holanda Crédito: FÁBIO LIMA

O vendedor Cleiton da Silva conta que, apesar da época, a produção de alguns alimentos, como o feijão verde e o jerimum, caiu, o que acaba encarecendo a mercadoria.

Apesar da alta nos preços, o empresário Alcildes Leite Júnior pontua que ainda há uma preferência pelo Mercado devido à qualidade das frutas e verduras.

“Aqui a gente sempre encontra coisa melhor, mesmo com esse preço um pouquinho mais elevado. Sinto, sim, que aumentou, mas tem comprar”, afirma.

Sendo parte de sua rotina aos domingos, a funcionária pública Floripe Vasconcelos relata que, apesar da alta nos preços dos alimentos, o Mercado São Sebastião continua com boas ofertas em relação a outros estabelecimentos.

Procura de alimentos da quadra chuvosa no mercado São Sebastião Crédito: FÁBIO LIMA

“Sempre venho aqui no domingo. Compro a minha carne, minhas verduras. Prefiro comprar aqui do que no supermercado”, sugere.

Além da busca por frutas e verduras, os restaurantes de comidas regionais, como panelada e buchada, também registraram um grande fluxo de pessoas aos domingos.

Mercado São Sebastião