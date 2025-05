Arcebispo dom Gregório celebra memória do papa Francisco em missa

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 07-05-2025: Missa de dom Gregório Paixão em ação de graças pelo pontificado do Papa. Na Catedral de Fortaleza no centro de Fortaleza. (Foto: Fernanda Barros/O Povo)

Na Cidade do Vaticano, o mundo aguarda que os cardeais eleitores se reúnam para indicar o sucessor do papa Francisco. Mas um dia antes, na terça-feira, 6, quem se une para celebrar a memória do Santo Padre são os fiéis de Fortaleza, acompanhados pelo arcebispo dom Gregório Paixão.

Quando a missa em oração e gratidão pelo papa Francisco começou, por volta das 19 horas, cada espaço da Catedral Metropolitana parecia estar ocupado por alguém, criando um labirinto improvisado de cadeiras, pessoas e bancos.

“De tudo que eu observei, ele (Francisco) foi um bom papa e atraiu muitas pessoas para a Igreja, até quem estava um pouco frio na fé”, reflete Maria Lúcia da Silva, 61. A aposentada acrescenta que, ao pensar em um sucessor, espera que o “coração de Deus” seja seguido.

O sentimento é compartilhado pela missionária da Comunidade Shalom Bruna Gibson, 30, que destaca o pontificado de Francisco como um momento de reaproximação dos fiéis mais distantes. “Ele trazia essa característica de acolhimento muito própria dele, pelo bom humor, pela misericórdia que ele tanto difundiu”, diz.

Ao pensar no futuro da Igreja Católica, Gibson deseja que o próximo papa “acolha ainda mais” e continue as obras que seu antecessor realizou. “Mas que também traga algo novo, próprio de cada cristão, que também deixe a sua marca, o seu legado, através do seu pontificado”, avalia.

Em coletiva de imprensa, o arcebispo metropolitano de Fortaleza, dom Gregório Paixão, relata que o momento é de um “luto jubiloso”.

“No sentido de que nós queremos colocar todo nosso coração agradecido a Deus pela vida, pela obra do Papa Francisco, mas ao mesmo tempo nós desejamos, verdadeiramente, dizer da graça e da beleza da continuidade do seu trabalho”, explica.

Ao ser questionado sobre o conclave, com início previsto para a quarta-feira, 7, a conjectura do religioso é de que seja “muito rápido, no máximo de três dias”.

“Acredito eu que daqui até sábado, nós já teremos o nome do futuro papa”, comenta. “Que venha aquele que for escolhido pelo coração de Deus e que os cardeais saibam escolher conforme essa vontade”.

Relembrando o papa Francisco e a ligação de seus ensinamentos com o povo cearense, dom Gregório destaca o acolhimento, a alegria e a esperança da população.

“É um profundo espírito de misericórdia para com os outros, esse olhar atento com aqueles que necessitam. Eu acho que o Ceará tem muito a nos ensinar”, diz.

“Eu fico muito feliz por ter sido enviado pelo Papa Francisco aqui, para esse solo sagrado do Ceará, e perceber que muitas das coisas que ele pedia a todas as pessoas do mundo, nós vemos também manifestada através desse coração cearense”, completa.

