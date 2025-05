Mais de 900 animais foram resgatados em rodovias estaduais do Ceará em 2025

Foto: Cláudio Ribeiro/O POVO Rodovia CE-085 é uma das vias do Estado com grande presença de animais soltos

Apenas nos três primeiros meses de 2025, 938 animais foram resgatados em rodovias estaduais do Ceará. Conforme os dados do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), o número representa uma redução de pouco mais de 7% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 1.018 resgates entre janeiro e março.

Já ao longo de todo o ano de 2024, foram resgatados 3.083 animais nas rodovias estaduais. Entre eles estão jumentos (asininos), cavalos (equinos), bois e vacas (bovinos), além de cabras e bodes (caprinos).

Animais recolhidos por ano nas rodovias estaduais do Ceará pelo Detran:

2022 - 4.014

2023 - 3.140

2024 - 3.083

2025 (até março): 938

"A gente avalia que esse trabalho tem dado resultado, no sentido de que os proprietários de animais estão mais conscientes hoje sobre a necessidade de manter os bichos em segurança, evitando que fiquem soltos", comenta.

Ivanilson Aladi, 52, é taxista focado no transporte de turistas no Ceará. Ele destaca que a CE-085 é uma das vias que mais apresenta animais soltos na pista ou nas margens.

“Pra mim, a CE-085 é a pior, principalmente entre Trairi e Cruz. Já presenciei vários acidentes graves. Depois que a gente sai do Ceará, indo pro Piauí, também tem muitos animais”, comenta.

A via, conhecida como Rota do Sol Poente, inicia em Caucaia e vai até Chaval, na divisa com o Piauí. A estrada passa por destinos como Cumbuco, Taíba, Flecheiras, Mundaú, Jericoacoara e Camocim.

Ivanilson relata uma experiência vivida há dois anos, quando em uma de suas viagens colidiu com um animal na pista.

“Era de noite. Eu estava com um passageiro gringo saindo de Fortaleza e indo sentido Acaraú. Quando cheguei na altura de Icaraizinho de Amontada, surgiram vários animais na estrada”, relata.

Por reflexo, Ivanilson jogou o carro para o outro lado da pista. “Tinha um carro vindo no sentido oposto, quase que eu colidi com ele também. Se ele tivesse vindo mais rápido, eu teria jogado [o carro] em cima dele.”

O impacto causou danos no veículo, além da morte do animal. Ivanilson critica a postura de alguns proprietários. “Quando acontece o pior, o dono chega e diz que o animal não é dele, pra não se responsabilizar”, afirma.

O motorista solicita por mais fiscalização nas vias para evitar que outros incidentes como esse aconteçam. “Já soube de diversos outros colegas que passaram por isso. Se tivesse mais controle, ajudaria bastante. À noite só aparece policiamento quando já houve um acidente grave.”

Sobre a presença de animais na CE-085, o Detran informou que se baseia em estudos e em denúncias recebidas para identificar locais críticos.

Com essas informações, o órgão envia equipes especializadas para realizar fiscalizações e, quando necessário, proceder com o recolhimento dos animais. A população pode fazer denúncias pelo número 3195-2300.

Waldemir Catanho, superintendente do Detran-CE, ressalta a diminuição, de cerca de 23% nos últimos três anos, no número de apreensões de animais de criação.

O que diz a legislação sobre animais em rodovias?

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é proibido manter animais soltos nas vias ou na faixa de domínio das rodovias.

“Imagine você dirigindo à noite, a 80 km/h e, de repente, colide com um boi, uma vaca, um animal que pesa 200, 300 kg. Isso pode causar um acidente gravíssimo, com risco de morte, tanto para os ocupantes do veículo quanto para o próprio animal. Além disso, há os danos materiais. Então, é uma questão de segurança viária e de bem-estar animal”, explica Waldemir Catanho.

O CTB autoriza os agentes de trânsito a aplicarem penalidades sempre que encontrarem animais soltos nas vias ou nas margens das estradas. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), nesses casos, a multa aplicada é de R$ 271,34.

Os animais encontrados soltos nas vias podem ser recolhidos por caminhões do Detran. Eles são cadastrados e encaminhados aos currais do órgão, onde aguardam por até sete dias.

“Durante esse período, ele pode ir buscá-lo, mas só após o pagamento das multas e encargos. Se houver reincidência, a multa é aumentada”, destaca Catanho. A multa diária é de R$ 54,37.

Se após o período de sete dias o proprietário não se apresentar, o animal é transferido para a fazenda do Detran, localizada em Santa Catarina. Caso ainda assim não haja manifestação por parte do dono, os caprinos e bovinos são encaminhados para doação a instituições filantrópicas, hospitais públicos ou escolas públicas.