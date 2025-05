Cerca de 95 pessoas suspeitas de crimes estão sendo presas por dia, diz Elmano

Foto: JÚLIO CAESAR GOVERNADOR do Ceará, Elmano de Freitas (PT)

Cerca de 95 pessoas suspeitas de práticas criminosas estão sendo conduzidas às unidades prisionais por dia, afirma o governador Elmano de Freitas (PT). Ele ressalta que a quantidade representa, no ano, pelo menos 30 mil pessoas presas no Estado. A fala é dita diante de uma onda de violência registrada no Estado nas últimas semanas, principalmente, em Fortaleza.

Na Barra do Ceará, oito pessoas foram mortas em oito dias, sendo quatro vítimas mortas em uma chacina em um campo de futebol na região. O crime aconteceu na noite da última terça-feira, 8, e vitimou pessoas entre 16 e 34 anos. O cenário da violência está relacionado a guerra de facções criminosas, como por exemplo Guardiões do Estado (GDE) e Comando Vermelho (CV).

Durante a entrega de equipamentos para ampliação de atendimento de castração do Programa Pet Ceará Móvel, no bairro Messejana, nesta quinta-feira, 8, o chefe do Executivo reforçou a importância de aumentar a presença de polícia na rua. A medida já havia sido anunciada por Elmano em uma operação no Grande Pirambu na noite anterior.

“Nós vamos contratar mais de mil policiais militares, mais de 500 policiais civis. Nós vamos contratar a Bombeiros, nós vamos contratar mais de 500 policiais civis entre investigadores e delegados. E o caminho não é outro senão aumentar a força do estado”, disse Elmano.

Ainda segundo o governador, a gestão estadual busca colaboração entre o Poder Judiciário e o Ministério Público (MPCE) para a condução dos suspeitos capturados. Ele destaca que muitas pessoas estão sendo presas no Ceará e que grande parte delas não pode ser liberada.

Ele aponta que é necessário alterar a legislação para que esses presos permaneçam detidos. “Nós precisamos que essas pessoas presas continuem presas para que a gente possa sim ter tranquilidade para sociedade cearense”, destaca o gestor estadual.

Diante do balanço de pessoas presas suspeitas de ações criminosas por dia colocadas por Elmano, a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) foi procurada para saber o atual cenário de internos nos presídios do Estado.

Também foi questionado se, atualmente, há superlotação das unidades prisionais e se algum presídio está proibido de receber novos detentos. Quando o órgão responder, a matéria será atualizada.

Governador determina dobrar número de operações policiais em Fortaleza

Após chacina em Fortaleza, uma operação das forças de segurança foi deflagrada no Grande Pirambu. Mais de 400 policiais participaram do deslocamento da operação, na Areninha do Pirambu, de acordo com declaração de Elmano, que estava presente no local ao lado do titular da Segurança Pública, Roberto Sá.

De acordo com o chefe do Executivo Estadual, as forças de segurança estão orientadas a “intensificar a ocupação desses territórios, sem dia nem hora para sair”. A ação busca refrear crimes violentos letais, além de inibir a atuação de organizações criminosas.