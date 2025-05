Três policiais militares, sendo uma mulher, são presos pela morte de dono de rádio em Fortaleza

Foto: Reprodução/Instagram VINÍCIUS Cunha Batista era proprietário da Rádio Uirapuru Jaguaribana

Três policiais militares foram presos na manhã de ontem, 9, suspeitos de envolvimento na execução do empresário Vinícius Cunha, sócio-diretor do grupo de comunicação Uirapuru, que atua na região Jaguaribana.

Conforme O POVO apurou, dois policiais são do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) e um do 19º Batalhão da Polícia Militar de Fortaleza. Entre os presos está uma policial militar feminina.

O crime aconteceu no dia 30 de abril, em Fortaleza, quando a vítima saída de uma padaria. Era o dia do aniversário de Vinícius.

Anúncio da prisão foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT), pelas redes sociais. "Ao mesmo tempo em que lamento que agentes públicos se envolvam em práticas criminosas, enalteço o trabalho da nossa polícia séria e comprometida, a imensa maioria, para combater a bandidagem", escreveu.

Elmano disse ainda que o Governo não deixará crimes impunes, prendendo "quem quer que seja, um a um, para garantir mais segurança e justiça para nossa população".

De acordo com apuração do O POVO com fonte policial, no dia do crime, Vinícius estava sendo monitorado por uma dupla em uma motocicleta, que estaria parada em uma praça nas proximidades da padaria onde o empresário foi morto.

Os homens teriam se aproximado fingindo pedir informações e efetuaram o primeiro tiro. Já com a vítima no chão, os criminosos continuaram atirando e depois fugiram. O aparelho celular e a chave do automóvel continuaram no local.

Vinicius era proprietário do Grupo Reluz, que tem a empresa Provale Energia, do setor de iluminação pública em municípios cearenses e em outros estados. Há pelo menos cinco anos, adquiriu a rádio Uirapuru. Ele também era diretor regional da Associação Cearense das Emissoras de Rádio e Televisão (Acert).

Vinícius deixou esposa e duas filhas.

Colaboraram Jéssika Sisnando e Mirla Nobre