Dia das Mães: entre o festejo e a saudade em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS O PARQUE do Cocó, em Fortaleza, foi lugar de encontro entre mães e filhos

As rápidas gotas de chuva caídas no início da manhã não atrapalharam o festejo do Dia das Mães em Fortaleza, ontem. Entre os destinos procurados para celebrar a data esteve o Parque Estadual do Cocó, onde diversas famílias aproveitaram o dia com piqueniques e brincadeiras ao ar livre.

A movimentação de início foi fraca, e o tempo nublado pôs em xeque o tradicional dia de comemorações no parque. A dúvida sumiu logo após os primeiros raios de sol, quando famílias chegaram aos montes no Cocó.

Dia das Mães: famílias aproveitam café da manhã e atividades de lazer no Parque do Cocó

A família de Lidevane Sousa organizou um café da manhã na grama do Parque. Com membros em diversas cidades do Estado, como Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, e Paracuru, distante 90 quilômetros (km) da Capital, o grupo aproveitou para passar a data em companhia.

“Sempre quando tem oportunidade. Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário de irmão, aniversário de sobrinho, de cunhado. A gente procura estar sempre juntos”, conta Lidevane Sousa, uma das mães homenageadas.

Quem conhece o Cocó sabe que a oferta de atividades de lazer, e para contato com a natureza é vasta. No domingo, a toada foi o movimento com crianças e adultos aproveitando o parquinho.

Edicleide Barbosa, 39, foi uma das que usou a manhã para jogar vôlei, frescobol e outras modalidades com o companheiro, Francisco Altemir, 43, e os três filhos, Larissa, 28, Nataniele, 27, e o caçula Guilherme, 10.

Este é o segundo ano da família comemorando a data no Parque, que surgiu como uma alternativa de calmaria e ambiente familiar em meio à rotina acelerada na Terra da Sol. “A gente gosta da tranquilidade, do verde, o fato de ser só família, sair um pouco da rotina também”, afirma Edicleide.

Movimentação no Parque do Cocó. Famílias visitam o parque para comemorar o Dia das Mães. Na foto, Alexsandro Soeiro, Sandra Soeiro, Lidevane Sousa e parentes comemorando o dia das mães em família Crédito: FERNANDA BARROS

Dia das Mães: data marca fortalecimento de relações

Destoando dos demais grupos familiares, um casal perto das árvores chamava a atenção no parque. Enquanto a maioria ali festejava uma vida já consolidada com suas famílias, José Gustavo, 18, e Alice Gurgel, 18, brindavam seu primeiro ano de namoro.

Morador dos arredores do Cocó, Gustavo foi o autor da surpresa, já que a namorada sempre gostou de ambientes ao ar livre e em família. Na data que marca um ano de amor do casal, Alice conta ter adorado o local que, apesar de simples, é sempre aconchegante para quem o conhece.

“Eu sempre quis um piquenique aqui no Cocó, porque eu fazia muito com a minha família quando era menorzinha. Sempre quis fazer com as pessoas que amo e com meu namorado. Está sendo muito legal. É uma saída diferente, simples e que você se diverte muito”, comenta a jovem.

Movimentação no Parque do Cocó. Na foto, o casal, José Gustavo e Alice Gurgel, que comemoraram um ano de namoro em visita ao parque Crédito: FERNANDA BARROS

Dia das Mães: homenagens ocorreram também nos cemitérios da Cidade

Em datas que celebram a família, como esta, é comum presenciar visitas de entes queridos a pessoas que já se foram. Neste fim de semana, o cemitério Parque da Paz, no bairro Passaré, foi um a receber centenas de parentes que decidiram passar a data junto àquelas que já partiram.

Os irmãos Cristina e José Dantas, de 67 e 66 anos, respectivamente, foram visitar a falecida mãe, dona Terezinha, que partiu há quatro anos. Ambos contam fazer essas visitas em todas as datas festivas desde que perderam o pai, há cerca de 14 anos.

“Nosso pai também está aqui. Toda data a gente vem. Quando nosso pai se foi, ela acompanhava a gente, fazia esse mesmo ritual”, explica a professora.

Familiares visitam suas mães e avós, no Cemitério Parque da Paz Crédito: FERNANDA BARROS

Uma missa em homenagem às mães, vivas e também às que já faleceram, foi celebrada ao lado da capela do cemitério.

Na ocasião, diversas famílias que visitaram a unidade do Passaré puderam ter um momento também de religiosidade.

“Nesse momento a gente se reúne, boa parte da nossa família, para relembrar a mãe da gente, que hoje está no reino de Deus. Está com Deus. Não só a nossa, mas todas as mães que já partiram. É uma forma de nos sentirmos mais próximos de Deus, mais próximos dela”, disse Silvana Magalhães, 57, uma das fiéis presentes no rito da eucaristia.

O evento terá um segundo momento no turno da tarde, a partir das 16h, com o padre Victor Aragão, da Comunidade Católica Shalom.



