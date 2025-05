Monumento de Nossa Senhora de Fátima é entregue após obras de restauração

Foto: Samuel Setubal ENTREGA das reformas do monumento e da Praça Pio IX

Após a celebração eucarística das 17 horas no Santuário de Fátima, os olhares se voltaram para a praça Pio IX, do outro lado da avenida Treze de Maio, para a entrega do monumento de Nossa Senhora de Fátima, que foi restaurado, e da requalificação do equipamento público. O evento acontece na véspera de uma das maiores celebrações católicas de Fortaleza, a festa em honra à Virgem de Fátima.

Os trabalhos de restauro e reestruturação iniciaram no mês de fevereiro. A estátua apresentava leves rachaduras e buracos já abertos pelo desgaste na nuvem de sustentação e desde 2021 não recebia intervenções de manutenção. O investimento foi de aproximadamente R$ 500 mil.

Leia também | Arcebispo de Fortaleza lança campanha fazendo doação de sangue no Hemoce

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, disse que as requalificações vieram com intuito de deixar o local ainda mais aconchegante para que as famílias possam usufruir do equipamento que, há muitos anos, é ponto de encontro de famílias e de demonstração de fé. Além disso, informou que todas as 168 praças de Fortaleza passarão por requalificação.

“Vamos recuperar todas as praças de Fortaleza com intervenções de poda, pintura e todo o necessário para que os espaços sejam ocupados pela população de maneira digna e que as pessoas possam se orgulhar de ter uma cidade acolhedora como a nossa”, pontuou o prefeito.

O padre Ivan Souza, pároco da Igreja de Fátima, diz que a praça é um local de devoção e restaurar a imagem é uma forma de devolver a graça para as pessoas que por lá passam para acender suas velas, pagar suas promessas e ter o seu momento de oração.

“Queremos agradecer a todos os que estiveram à frente dessa obra, porque apressaram a obra para que pudéssemos nos preparar para a festa e fiscalizar o trabalho. Agora é cuidar e manter a imagem sempre bonita. Esse espaço é um espaço de oração e a ideia é que seja um local que traz paz, um local de espiritualidade”, disse o presbítero.

Após a inauguração, o padre realizou o rito da bênção e aspersão da água benta sobre a imagem e sobre os presentes, que comemoraram com aplausos e palavras de agradecimento.

Moradora de Fortaleza há mais de 40 anos, dona Antonilda Santos passava pela praça quando a concentração começou e relatou estar feliz por ver que a estátua está bonita e foi requalificada. “Tenho por Nossa Senhora um sentimento de mãe. Tá bonita demais, tenho uma fé muito grande nela e é bom demais ver ela toda limpinha e bem cuidada”, disse.

Leia também | Dia de Nossa Senhora de Fátima: confira a programação e o esquema de trânsito em Fortaleza



Cristina Menescal, que estava acompanhada de sua irmã, foi à celebração e depois para a inauguração do monumento e disse estar emocionada por participar do momento. “A imagem está belíssima, Nossa Senhora de Fátima tem uma grande importância para a nossa família e estou muito feliz por esse momento”, disse.



Além da estátua de Nossa Senhora de Fátima, outros pontos de Fortaleza passarão por um processo de restauração, sendo o monumento de Nossa Senhora de Nazaré – que colapsou em outubro do ano passado — no Montese; a estátua de Santa Edwirges, no bairro Moura Brasil, e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Centro.