Projeto leva alunos da rede municipal para atividades na Uece no contraturno da escola

Foto: FCO FONTENELE PROGRAMA Integração Uece foi lançado no Campus do Itaperi

Contemplando 1.500 estudantes do 6º ao 9º ano, a Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Universidade Estadual do Ceará (Uece) lançaram, ontem, 13, o projeto Integração Uece. Ofertado no contraturno das atividades escolares, o projeto dará aos alunos a oportunidade de ter contato com os ambientes acadêmicos e com a ciência desde a educação básica.

Serão desenvolvidas atividades nas áreas da Língua Portuguesa, Matemática, laboratório de Ciências, jogos lógicos, artes visuais, música, esporte e cidadania, desenvolvidas por meio de trilhas de conhecimento.

O evento de lançamento do projeto ocorreu no auditório central do campus Itaperi, da Uece, e contou com a participação do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão; do reitor, Hidelbrando Soares; do secretário municipal da Educação, Idilvan Alencar, da titular da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Ceará (Secitece); Sandra Monteiro, alguns alunos da rede pública, professores das escolas e da Uece e alguns gestores.

O secretário de Educação, Idilvan Alencar, diz que é um projeto inédito na educação do Brasil e proporcionará que os alunos das escolas municipais tenham contato com os alunos da universidade – que mediarão as atividades do programa. Além disso, os alunos terão acesso à material didático, blusas, alimentação e aos laboratórios para as práticas.

“E esse convívio de estudante universitário ensinando aluno da escola pública é um convívio bom para os dois, na formação do universitário e na aprendizagem desse estudante. E nós não estamos começando com um projeto-piloto, são 1.500 jovens do 5º ao 9º ano. Eu também coloco um simbolismo nessa história, eles estão aqui na universidade, muitos estão botando pé pela primeira vez e quiçá no futuro eles venham estudar aqui. Essa é a nossa meta, incentivá-los a dar sequência nos estudos para chegar ao ensino superior”, disse

Paula Gabriella, representante dos alunos, citou que espera que, neste programa, os alunos tenham a oportunidade de impactar a comunidade de atividades e propostas que possam contribuir de forma positiva. “Estamos prontos para esse momento incrível que todos nós vamos viver”.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, disse que essa parceria da SME com a Uece é importante para que os alunos possam estar na ambiência da universidade e tenham contato desde cedo, para que, quando for a hora, possam escolher da melhor forma qual área o aluno poderá seguir.

“A Secretaria de Educação tem tido zelo e cuidado em proporcionar o que for melhor para os nossos alunos, desde o material escolar, fardamento, até um programa como esse que nos faz ter orgulho da nossa universidade e criando integração dos nossos alunos com a universidade”, comemorou.

Projeto leva escolas para dentro das universidades

A monitoria das atividades será realizada pelos alunos da instituição de ensino superior, de modo que as escolas sejam levadas para dentro da universidade.

Hidelbrando Soares, reitor da Uece, diz que a ideia é que estes alunos consigam conviver dentro do campus nos processos de formação em matemática e em línguas, mas também na arte, na cultura, no espaço e em outras áreas.

“É uma forma de aprender sem precisar ficar sentado apenas ouvindo o professor, mas é usar a estrutura dos laboratórios, o complexo poliesportivo, a área de arte, cultura e música para que esses meninos possam vivenciar todas as experiências dentro da universidade, para aprender na universidade”, conta.

Aluno da escola Waldemar Barroso, Francisco Yuri, de 14, disse que está animado para conhecer a universidade. “Estou no nono ano e achei incrível ver a estrutura daqui. Quero futuramente estudar direito e acho que essa oportunidade vai colaborar muito com as nossas escolhas”, disse.

Escolas participantes compõem o Distrito de Educação 4, região que integra a Uece. Ao todo, serão seis unidades contempladas, sendo as escolas Thomaz Pompeu Sobrinho e Projeto Nascente, do bairro Itaperi; a escola Waldemar Barroso, do bairro Serrinha; a escola Manuel Lima Soares, no bairro Parque Dois Irmãos; a escola Professora Maria Stella Cochrane Santiago, do bairro Boa Vista; e a escola Cláudio Martins, do bairro Montese.

Titular da Secitece, Sandra Monteiro diz que projeto é um avanço da educação pública e traz a vivência para além dos muros da escola.

“Os alunos vão ter experiências nos laboratórios, no ambiente de produção de ciência e verão que não é algo tão distante deles. Isso amplia as possibilidades e potencializa os ganhos, e essa interação fará com que os alunos possam compartilhar ideias e conhecimentos.”