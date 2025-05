Após redução de 18% nos homicídios no CE, Governo pagará R$ 45,4 milhões a agentes de segurança

Foto: Denilson Araújo/Divulgação/SSPDS DADOS do primeiro ciclo do Programa de Metas Integradas de Segurança Pública (Misp) foram divulgados ontem, 14

O Ceará alcançou as metas estipuladas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) no período que corresponde aos meses de março e abril passados. Com isso, 25.132 agentes de segurança serão bonificados em valores que, somados, chegam a R$ 45.421.400.



O anúncio foi feito na tarde de ontem, 14, em cerimônia realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), localizado no bairro Aeroporto, em Fortaleza. O evento contou com a presença do governador Elmano de Freitas (PT).



Conforme divulgado pela SSPDS, em março e abril, 456 homicídios foram registrados em todo o Estado. O número representa uma queda de 23,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. O Programa de Metas Integradas de Segurança Pública (Misp) propunha redução mínima de 11%. Ao todo, no primeiro quadrimestre, 931 assassinatos foram registrados no Estado, 18,3% a menos que os 1.139 crimes ocorridos no mesmo período de 2024.



Além de estipular metas de redução de homicídios para o Ceará e para as quatro macrorregiões (Fortaleza, Região Metropolitana de Fortaleza, Interior Norte e Interior Sul), a SSPDS também havia estabelecido porcentagens para redução de homicídios nas 25 Áreas Integradas de Segurança (AIS) nas quais o Estado é dividido. Todas as quatro macrorregiões bateram a meta, mas 11 AIS não conseguiram.



Entre as áreas que conseguiram alcançar a marca está a AIS 12, que corresponde ao município de Maracanaú, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza. Precisando reduzir em, pelo menos, 17,9% o número de homicídios, Maracanaú era a AIS com a maior meta imposta pela SSPDS. O município alcançou uma redução de 28,2%. Enquanto, em março e abril do ano passado, o município havia registrado 39 homicídios, no mesmo período deste ano, foram 28.

A maior redução no período ocorreu na AIS 21, que reúne municípios como Iguatu, Acopiara e Várzea Alegre. Nessa área, a redução foi de 78,26%, sendo que a meta estipulada era de -4,3%. Por outro lado, entre as 11 Áreas Integradas de Segurança que não bateram a meta está a AIS 8, região que engloba os bairros Barra do Ceará, Vila Velha, Jardim Guanabara, Cristo Redentor, Pirambu, Floresta e Jardim Iracema. Em março e abril do ano passado, haviam sido registrados 20 homicídios. Já neste ano foram 22. A meta era que a AIS 8 reduzisse em 15% o número de homicídios de um período para outro.

Os índices de homicídios compõem 70% do valor da bonificação paga a policiais militares e civis por alcançar as metas. O restante corresponde aos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), a soma de todos os casos de roubo. Também nessa estatística o Estado teve queda, que foi de 26,8%. Enquanto, em março e abril do ano passado, foram registrados 13.008 CVPs, neste ano, foram 9.520.



Para peritos criminais, foram estipuladas metas referentes aos Índices de Laudos Produzidos. Também nesse quesito, o Estado cumpriu a meta, realizando 18.870 laudos no período observado. Somente no Interior Norte, o objetivo não foi alcançado. Para o Corpo de Bombeiros, foram criadas cinco metas. O Estado alcançou a meta na proporção de atendimentos de ocorrência de incêndios, nas certificações de conformidade emitidas e nas vistorias realizadas. Por outro lado, não foram alcançadas as metas de proporção de atendimento de ocorrências de busca e salvamento e do tempo de atendimento de ocorrências.





Metas e resultados

Ceará:

2024: 598 homicídios

Resultado alcançado: 456 homicídios

Meta: 531 homicídios

Fortaleza

2024: 156 homicídios

Resultado alcançado: 134 homicídios

Meta: 140 homicídios

Grande Fortaleza

2024: 192 homicídios

Resultado alcançado: 128

homicídios

Meta: 161

Interior Norte

2024: 129 homicídios

Resultado alcançado: 106 homicídios

Meta: 114

Interior Sul

2024: 121 homicídios

Resultado alcançado: 88 homicídios

Meta: 116 homicídios