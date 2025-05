Em uma semana, operação prende 266 pessoas em Fortaleza e Região Metropolitana

Foto: Divulgação/SSPDS Imagem de apoio ilustrativo. Prisões aconteceram nos bairros da AIS 4 e AIS 8

Em uma semana, uma operação das forças de segurança do Ceará prendeu 266 pessoas em Fortaleza e nos municípios de Caucaia, Cascavel e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A ação teve início no dia 7 de maio, um dia após uma chacina registrada na Barra do Ceará, em Fortaleza, e que vitimou quatro pessoas.

Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e divulgados ontem, 14, durante divulgação dos balanços de CVLIs, CVPs e do 1° ciclo do Programa de Metas Integradas de Segurança Pública (Misp), no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), na Capital.

LEIA MAIS | Elmano determina dobrar número de operações policiais após chacina em Fortaleza

Até essa terça-feira, 13, os policiais militares e civis realizaram 181 prisões e apreensões em flagrante, 85 cumprimento de mandados de prisão, 43 armas apreendidas e mais de 87 quilos de entorpecentes retirados de circulação.

Em Fortaleza, um total de 151 pessoas foram presas ou apreendidas em flagrante. Desse total, 16 pessoas foram capturadas nos bairros Álvaro Weyne, Carlito Pamplona, Centro, Farias Brito, Jacarecanga, Monte Castelo, Moura Brasil, São Gerardo e Vila Ellery, referente à Área Integrada de Segurança (AIS 4).

Outros 17 suspeitos foram presos nos bairros Barra do Ceará, Floresta, Cristo Redentor, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, Pirambu e Vila Velha (AIS 8). Em relação aos municípios da RMF, 21 pessoas foram presas em Caucaia, seis foram presas em Maracanaú e outros três suspeitos em Cascavel.

Em relação à apreensão de arma de fogo, 43 foram recolhidas. Desse total, 31 armas foram apreendidas em Fortaleza, sendo seis na AIS 4 e três na AIS 8. Na Região Metropolitana, oito armas foram localizadas em Caucaia, duas em Cascavel e duas em Maracanaú.

No balanço de entorpecentes apreendidos, mais de 87 quilos foram retirados de circulação. Na Capital, o total de 84,25 quilos foram apreendidos, sendo 23,5 quilos na AIS 8 e 3,14 quilos na AIS 4.