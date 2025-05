Três cearenses morrem em acidente entre van e caminhão em Minas Gerais

Foto: Reprodução/ Corpo de Bombeiros de Minas Gerais VAN envolvida no acidente tinha como destino o Ceará

Um acidente entre um caminhão e uma van nas proximidades do km 446 da BR-251, em Grão Mogol, Minas Gerais, deixou nove mortos e outros dez feridos. Entre os mortos, três cearenses foram identificados, sendo uma mulher de 51 anos de Barro, uma mulher de 22 anos de Brejo Santo, e um homem de 29 anos de Crato, do Cariri.

A van, com 19 ocupantes, saiu de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com destino ao Ceará, e o caminhão saiu da Região Nordeste e tinha como destino o estado do Rio Grande do Sul.

A informação, dada em coletiva da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), confirmou o sexo, as idades e o local de origem das vítimas, sendo os três cearenses, um homem de 48 anos de São José do Belmonte, em Pernambuco; um homem de 40 anos de Manaira, na Paraíba; dois homens, um de 33 e outro de 34 anos de Trindade, Pernambuco; e um menino de 4 anos de Uberlândia, Minas Gerais. A 9ª vítima ainda não foi identificada.

Ainda segundo a PCMG, as vítimas trabalhavam em uma usina fotovoltaica em Uberlândia.

Outras dez pessoas ficaram feridas, entre elas uma menina de 8 anos. Seis pessoas estão internadas na Santa Casa de Montes Claros, sendo quatro pacientes estáveis e duas em estado grave. Outros dois sobreviventes foram levados ao hospital municipal de Francisco Sá. Os dois ocupantes da carreta foram atendidos ainda no local e não precisaram de internação.

Conforme o sargento Érico, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, quando chegaram ao local, havia várias vítimas presas às ferragens. As equipes de resgate realizaram o desencarceramento e o atendimento emergencial em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os bombeiros informaram ainda que a rodovia ficou fechada por seis horas para trabalho de resgate, mas encontra-se liberada.

O delegado Jurandir Rodrigues informou que as investigações preliminares indicam que a pista estava molhada no momento do acidente e havia muita neblina. A Polícia tenta confirmar ainda se a carreta invadiu a contramão quando colidiu com a van, arrastando-a para a margem da rodovia.



O POVO procurou a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para saber se a van tinha autorização para esse tipo de viagem, e em nota, o órgão lamentou o acidente em Grão Mogol e confirmou que a van de placa QGC1I69 não estava cadastrada na ANTT para transporte interestadual de passageiros.

“A ANTT está acompanhando o caso e fornecerá todas as informações disponíveis às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações sobre as causas do acidente”, disse o comunicado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista da carreta e o passageiro passaram pelo teste do bafômetro e ambos deram negativo. O motorista da van, por conta dos ferimentos, não passou pelo teste do bafômetro.

A vítima da cidade de Barro foi identificada como Maria de Fátima Lira Lima, de 51 anos. Conforme o prefeito, George Bezerra, informou ao O POVO, a cidade amanheceu transtornada com o ocorrido. Aproveitou para dizer que a prefeitura está prestando todo o suporte necessário à família da vítima, além da mobilização para fazer o translado do corpo de Minas Gerais para Barro.



Colaborou Kaio Pimentel/ Especial para O POVO

Com informações da repórter Desirée Miranda, da CBN Minas Gerais



Atualizada às 20h32min