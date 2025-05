Homem tenta roubar arma de vigilante da UFC e consegue levar moto

Foto: Reprodução/Leitor via WhatsApp O POVO Na ação, que ocorreu nesta quinta-feira, 15, o assaltante tentou roubar a arma do vigilante e conseguiu levar a motocicleta

Um homem tentou roubar a arma de um vigilante de segurança da Universidade Federal do Ceará (UFC), no campus do Pici, em Fortaleza. A tentativa de assalto aconteceu na manhã desta quinta-feira, 15. Sem conseguir subtrair a arma do vigilante, o suspeito conseguiu levar a motocicleta do profissional.

Homem foi localizado e, durante a prisão, resistiu e trocou tiros com a polícia. Ele foi atingido por um disparo e encaminhado a uma unidade de saúde.

Assaltante tenta roubar arma de vigilante

A mãe de uma aluna da UFC, que não quis se identificar, revelou que estava chegando a instituição quando os disparos começaram.

"Logo após o assaltante saiu correndo com a arma na mão, do estacionamento e passou na frente do carro para o outro lado", relata.

Em nota ao O POVO, a UFC informou que na manhã desta quinta-feira, 15, um homem tentou roubar a arma de um vigilante da Universidade Federal do Ceará que estava de guarda no portão de acesso ao Campus do Pici, pela rua Padre Guerra.

“Ao reagir, houve troca de tiros, uma bala atingiu um carro da UFC que estava estacionado dentro do Campus, e, em seguida, o assaltante fugiu. Ninguém foi ferido pelos disparos. A UFC acionou a Polícia Militar para a apuração do caso”.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após troca de informações entre equipes da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS e da Polícia Militar do Ceará (PMCE), um homem, de 35 anos, suspeito de roubo no bairro Parquelândia - Área Integrada de Segurança 6 (AIS 6), foi preso. A captura ocorreu no bairro Bela Vista (AIS 6).

Durante a fuga, o suspeito roubou uma motocicleta. "Após diligências, ele foi localizado no bairro Bela Vista. Durante a prisão, ele efetuou disparos contra os PMs, que revidaram", diz a SSPDS.

O homem foi atingido e socorrido para uma unidade de saúde, onde está sob escolta. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de latrocínio, tentativa de homicídio contra os PMs e roubo de veículo e colocado à disposição da Justiça.