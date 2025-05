Em 15 dias, 55 pessoas são presas no Ceará em operação contra exploração sexual de crianças

Foto: Divulgação/SSPDS COLETIVA sobre Operação Caminhos Seguros

Entre os dias 30 de abril e 15 de maio, 55 pessoas foram presas no Ceará na operação “Caminhos Seguros”, contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Foram cumpridos 43 mandados de prisão, realizadas oito prisões em flagrante, um registro de ato infracional e um Termo Circunstanciado Ocorrência (TCO).

Ao todo, 1.287 agentes de segurança da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e Polícia Militar do Ceará (PMCE) atuaram na operação em 106 cidades cearenses. Na operação, foram realizadas diligências policiais, entre fiscalizações em locais suspeitos, em veículos, abordagens a vítimas e resgate de crianças e adolescentes, além de ações educativas em escolas.

Entre as oito prisões em flagrante, três foram detidos por estupro de vulnerável em Sobral, Juazeiro do Norte e Fortaleza, no bairro Jóquei Clube. O suspeito preso na Capital tinha 69 anos e possui antecedentes por lesão corporal dolosa no contexto da violência doméstica.

Um adolescente foi apreendido suspeito de ato infracional análogo a estupro de vulnerável no município de Coreaú e outro mandado de prisão definitiva foi cumprido contra um suspeito de estupro de vulnerável em Crateús. A operação apontou que o crime mais comum identificado foi estupro de vulnerável.

As prisões resultaram principalmente de sentenças condenatórias, embora também tenham ocorrido prisões em flagrante e preventivas. A maioria dos detidos são homens, com registro de apenas uma mulher na relação dos suspeitos presos.

Durante a operação, um homem de 43 anos foi preso durante partida de futebol na Arena Castelão, na terça-feira, 13. O suspeito foi capturado com ajuda do reconhecimento facial. Ele tinha mandado de prisão preventiva por atentado violento ao pudor contra um adolescente.

Entre os municípios alvos da operação estão Aracati, Barbalha, Camocim, Fortaleza, Fortim, Guaraciaba do Norte, Icapuí, Maranguape, Ocara, Pacajus, São Benedito, Quixadá e outros.

Conforme o coordenador da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol/SSPDS), Harley Filho, a maioria das prisões foram realizadas com base em mandados identificados no Banco Nacional de Mandados de Prisão e investigações de inteligência para localizar os endereços dos procurados.

“As nossas inteligências passaram a diligenciar, a levantar os endereços prováveis e as equipes foram disparadas, né, para esses possíveis endereços, combinando com essas 55 prisões. Nós estamos na metade da operação. A operação vai findar no dia 30 de maio”, disse Harley.

A diretora do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) da PC-CE, delegada Janaína Braga, destacou que, a maioria dos presos, possui perfil de estar próximo das vítimas. As idades dos criminosos, no entanto, só serão divulgadas após a compilação dos dados da operação.

Ainda segundo a delegada, o acolhimento das vítimas identificadas fica sob cuidado da DPGV, além de realizar a investigação dos crimes. “Uma escuta mais especializada, mais ativa para que esse o inquérito seja robustecido com todas as provas e o agressor seja identificado e realmente penalizado”, disse Janaína.

Além dos trabalhos de acolhimento, há ações sociais que buscam sensibilizar a sociedade para essa prática criminosa por meio das secretarias municipais de assistência social tanto em Fortaleza como interior do Estado. Mais de 1.173 ações educativas foram realizadas na operação.

Entre ações estão panfletagem, palestras e ações em mídias digitais. Ao todo, as ações atingiram 6.498 pessoas, segundo Harley Filho. Os profissionais também realizaram palestras em instituições de ensino e campanhas de conscientização sobre prevenção e combate.

