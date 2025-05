Número de mães com mais de 30 anos aumenta 16,8% no CE

A quantidade de mulheres que tiveram filhos depois dos 30 anos, por outro lado, aumentou. Foram 43.526 mães com mais de 30 anos em 2023 e 37.251 na mesma faixa etária em 2013. O aumento foi de 16,8%.

No Brasil, a proporção de crianças geradas por mulheres a partir de 30 anos foi de 23,9% em 2003 para 39% em 2023. Especificamente entre mães com 40 anos ou mais, a marca dobrou, indo de 2,1% para 4,3%. Em 2023, foram 109 mil nascimentos de mães nessa faixa etária. Especificamente entre mães com 40 anos ou mais, a nível nacional, a marca dobrou: de 2,1% para 4,3%. Em 2023 foram 109 mil nascimentos de mães nessa faixa etária.

A médica Zenilda Vieira acredita que isso mostra um cenário no qual mulheres estão planejando ter filhos mais tarde, atingindo maiores patamares de escolaridade e protagonismo no mercado de trabalho.

No entanto, ela alerta para que a gravidez não seja tão adiada para evitar complicações. "Logicamente que o pré-natal bem feito, com acompanhamento de perto, vai diminuir essa chance de pressão alta, de diabetes, mas é um muito importante que a gente lembre que não deve retardar muito essa gravidez", diz.