O que dizem a UFC e a SSPDS sobre as ocorrências criminosas

Procurada pelo O POVO, a Universidade Federal do Ceará (UFC) informou que está em diálogo com o Comando Geral da Polícia Militar. "Cujo comandante passou a agir pessoalmente, após determinação da Casa Civil do Governo do Estado. A PM se comprometeu a reforçar a segurança no entorno dos três campi da UFC em Fortaleza e já conseguiu efetuar a prisão de alguns praticantes desses crimes", disse.

Segundo a Reitoria, foi solicitado ao Governo do Estado a instalação de duas bases da Polícia Militar no campus Porangabuçu, e há tratativas com a Prefeitura Municipal de Fortaleza para colocar um posto da Guarda Municipal na mesma região.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, através de nota que casos de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) recém-ocorridos nos bairros Pici e Benfica, na região dos campi da UFC, estão sendo investigados pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Mas o órgão reforça a importância de que seja registrado o Boletim de Ocorrência (BO) pelas vítimas. O documento pode ser feito presencialmente em qualquer delegacia ou através da Delegacia Eletrônica (Deletron), no site https://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br, a qualquer hora do dia ou da noite. A Deletron atende todo o Ceará.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), ainda segundo a nota da SSPDS, realiza o patrulhamento do bairro Benfica com viaturas do Policiamento Ostensivo Geral (POG), da Força Tática (FT) e Motopatrulhamento (MP) do 6º Batalhão Policial Militar (6º BPM). O bairro Pici é coberto pelo 18º BPM. O CPRaio e o CPChoque também atuam nas duas regiões dos campi.