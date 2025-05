Reserva hídrica do CE é de 55% da capacidade

Ceará está com 55% da capacidade hídrica preenchida, segundo atualização do Portal Hidrológico ontem, 19. São 35 açudes atualmente sangrando no Estado. Levantamento considera 157 reservatórios considerados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

Os açudes com volume acima de 90%, considerando cota não superior à cota da sangria, são 28. A indicação inclui as bacias do Acaraú, Alto Jaguaribe, Coreaú, Curu, Litoral, Metropolitana, Salgado e dos Sertões de Crateús.

Por outro lado, o monitoramento também indica que 30 açudes apresentaram volume inferior a 30%. Entre os citados, está o Cocó, em Fortaleza, com capacidade de 5,10 hectômetros cúbicos e volume atingindo 6,39% (bacia Metropolitana). Outros seis estão co volume morto e dois estão secos.

A bacia do Litoral está com 99,2% da capacidade total. No outro extremo, a de Sertões de Crateús, está com apenas 20,4%. Os dados são referentes à última atualização do Portal Hidrológico ontem, 19, às 20h36, relacionados aos reservatórios em alerta. Os indicadores são atualizados automaticamente a cada sete minutos. (Penélope Menezes)