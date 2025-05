Quatro homens são presos suspeitos de tentativa de chacina em Varjota

Foto: Reprodução/Redes Sociais Um homem foi morto e outras quatro pessoas ficaram feridas na tarde deste domingo, 18, em Varjota, no Interior do Ceará

Quatro homens foram presos suspeitos de participar de uma tentativa de chacina no município de Varjota, a 300,18 quilômetros de Fortaleza. A ação criminosa aconteceu na tarde desse domingo, 18, e vitimou a tiros um homem de 43 anos, deixando ainda outras quatro pessoas feridas.

A captura dos suspeitos aconteceu no município de Boa Viagem, nessa segunda-feira, 19, por equipes da Polícia Militar (PMCE) e Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Os alvos foram presos em flagrante suspeitos também de integrar organização criminosa.

Foram presos um homem de 22 anos, com passagens por associação criminosa, corrupção de menores, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e ameaça; e outro de 21 anos, investigado por tráfico, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.

Além deles, foram capturados um homem de 21 anos, com antecedentes por receptação; e outro, de 24 anos, com passagens por posse irregular de arma de fogo. Os agentes policiais chegaram nos suspeitos após informações de que eles estariam ostentando armas na cidade de Boa Viagem.

No local, foram apreendidos com eles três armas de fogo, sendo duas pistolas e um revólver, três carregadores de pistola, sendo dois alongados, balanças de precisão, aparelhos celulares e drogas.

Também foi apreendido um artefato explosivo que foi destruído por uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O grupo será investigado pela ação criminosa em Varjota.

O POVO apurou que as demais vítimas da tentativa de chacina foram socorridas para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. A unidade foi procurada para saber o estado de saúde das vítimas. A matéria será atualizada quando o hospital responder.

Após o crime, uma operação foi deflagrada na região, incluindo a Força Tática, o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e o Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) da Polícia Militar e efetivo do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI), da PC-CE.

Os quatro homens presos foram conduzidos para uma unidade da Polícia Civil que cobre a região de Boa Viagem. No local, eles foram autuados em flagrante pelos crimes de integrar organização criminosa e posse ou porte ilegal de arma de fogo. Os alvos foram colocados à disposição da Justiça.