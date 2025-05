Como as mudanças climáticas afetam a produção no Sertão Central

As constantes alterações no clima têm causado impactos significativos para as famílias que dependem da agricultura. No Sertão Central, por exemplo, duas situações opostas refletem os desafios enfrentados no campo. Na cidade de Madalena, o agricultor Airton Gomes, 64, relata as dificuldades que a comunidade tem enfrentado pela escassez de chuvas. "Muitas comunidades estão sem água e os agricultores têm medo de que isso leve ao abandono dessas áreas", diz Airton, que também preside a Associação dos Moradores dos bairros Antônio Firmino Pinho e Agrovila Sede.

Já em Ibaretama, a agricultora Juciliana Maria Ribeiro, 50, enfrenta um cenário diferente: o excesso de chuvas tem causado prejuízos. "A gente sofreu muito com chuva e com perdas, principalmente em Ibaretama. Esse ano foi de perda. A gente planta, mas se a terra estiver muito molhada, os legumes não se desenvolvem. E se for pouca [chuva], a planta começa a perder", conta Juciliana, que preside a Associação Benéfica Ativa dos Moradores de Pirangi.

O governador Elmano de Freitas destacou a importância da parceria entre os governos estadual e federal na viabilização do projeto. "O Sertão Vivo é resultado de um edital do BNDES. (...) É uma conquista que promove tecnologia social, consciência ambiental e geração de renda, com produção voltada à convivência com o semiárido", frisou.

O secretário do Desenvolvimento Agrário, Moisés Braz destacou que projeto vai muito além da produção agrícola. "É uma política pública que nasce do diálogo com quem está no campo, com foco na permanência das famílias na terra e no fortalecimento da agricultura familiar como eixo estratégico de desenvolvimento para o Ceará". (Carlos Daniel/Especial para O POVO).