Programa Escola Areninha deve contemplar mais de 8 mil alunos até 2026

Foto: Beatriz Boblitz/Prefeitura de Fortaleza Programa Escola Areninha é ampliado em Fortaleza e passa a atender mais de 7 mil alunos. A meta é que em 2026, o número chegue aos 8 mil

Visando aumentar a oferta de educação, lazer e esporte no contraturno escolar, a Prefeitura de Fortaleza anunciou a ampliação do programa Escola Areninha, que passa a atender 7.680 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em 24 sedes espalhadas pela capital. A meta é que até o ano de 2026, sejam 26 unidades com mais de 8 mil alunos assistidos.

No ano passado, a rede contava com 17 escolas em funcionamento e, com a ampliação, o número chegou a 24, um crescimento superior a 40%. As novas unidades estão localizadas na Emlurb, no bairro Passaré, Serrinha, Campo Aeroporto, Conjunto Esperança, Campo do Mondubim e na avenida Jornalista Thomaz Coelho, no bairro Messejana, com outras duas unidades — Boa Vista e Humberto Monte — em construção.

As outras unidades do projeto ficam nos bairros Conjunto Ceará, Jardim União, Aeroporto, Benfica, Jangurussu, Messejana, Pirambu, Granja Portugal, Jardim das Oliveiras, Sítio São João, Barra do Ceará e João XXIII.

Conforme o titular da pasta da Educação, Idilvan Alencar, o Escola Areninha integra o Aprender Mais, política municipal voltada para a educação em tempo integral. “Só neste ano, conseguimos incluir mais de 2.400 alunos a mais, chegamos a 7.600 alunos. E isso vem para reforçar a aprendizagem do aluno. Também melhoramos as condições das Areninhas já existentes. Em maio, destinamos R$ 200 mil para as unidades em funcionamento”, destacou.

Coordenado pela Secretaria de Educação, o projeto oferece reforço em Língua Portuguesa, Matemática e Inglês, além do fardamento completo, material pedagógico, alimentação, transporte e o acompanhamento com os monitores formados pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). O investimento é de R$ 4 milhões de reais.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, diz que o programa contempla os alunos das escolas públicas e que oferece, além dos reforços em português e matemática, práticas esportivas. “É uma forma de oportunizar e dar condições de um fortalecimento escolar e social para que as crianças possam aprimorar a sua educação”, disse.

“A Prefeitura tem investido muito na melhoria da educação de Fortaleza. Além de atender a um maior número de crianças, investimos nos monitores, nós reajustamos os valores das bolsas recebidas pelos monitores do Escola Areninha e estamos ampliando o número de equipamentos do programa. Passamos de 17 para 24 Escolas Areninhas e, até 2026, serão 26 unidades”, complementou o prefeito.

Com a ampliação das unidades, a quantidade de monitores também foi ampliada, saindo de 170 para 240. O programa, desenvolvido em parceria com a Uece, conta com estudantes dos cursos de Licenciatura selecionados pela instituição de ensino superior e que trabalham diretamente com os alunos contemplados pelo Escola Areninha.

“O apoio dos monitores tem sido fundamental para a qualidade do que ofertamos nas unidades. Por isso, estamos ampliando o número de vagas de 170 para 240 monitores. A bolsa mensal de R$ 765 também será reajustada para R$ 1.050. Vale destacar que o nosso convênio com a Uece está estimado em R$ 3,9 milhões neste ano, com investimento total de R$ 15,8 milhões até 2028”, acrescentou o secretário de educação.