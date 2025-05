Suspeitos foram presos após colidirem carro contra muro

Três homens de 18, 19 e 22 anos foram presos em flagrante por participar da chacina momentos depois da ação criminosa. Além deles, um adolescente de 15 anos também foi apreendido por participação nos homicídios.

Pelo menos dois veículos teriam sido utilizados no crime. As investigações apontam que o adolescente apreendido teria dado apoio a um dos carros envolvidos no crime, uma Mercedes branca.

O jovem estaria em outro carro, um Onix, junto com mais três homens armados e que, caso precisasse, entraria no confronto com integrantes da GDE no local.

Segundo um depoimento dos suspeitos, o condutor do Onix teria recebido uma ligação do líder do CV, o 'Fiel', identificado como Carlos Matheus da Silva Alencar, para executar 'Barata'.

Após o crime, os suspeitos evadiram fuga e foram capturados pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após colidir o carro contra um portão de uma residência em uma rua no bairro Álvaro Weyne.

Na hora da fuga, o veículo teria sido conduzido pelo adolescente. Após a colisão, os suspeitos foram capturados, um deles chegou a ser atingido durante a perseguição pela PM e outro teria se machucado após cair de um telhado durante a fuga. Com eles, foram apreendidas quatro pistolas e 49 munições de calibre .40, um veículo, dois celulares e drogas.

Os três adultos têm antecedentes por tentativa de homicídio, roubo, tráfico e receptação e foram autuados por homícidio, por integrar organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. O adolescente foi autuado em atos infracionais análogos aos mesmos crimes, exceto corrupção de menor.