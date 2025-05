Vestibular da Uece tem mais de quatro mil presentes; provas continuam hoje

Foto: Fatima Serpa/ Ascom UECE PROVAS da segunda fase do vestibular da Uece 2025.2 transcorrem com tranquilidade

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) realizou, na manhã de ontem, a primeira etapa da segunda fase do Vestibular 2025.2 nos 10 campus da instituição, com aplicação da prova de redação e uma prova específica, conforme a área do curso escolhido. Dos 4.924 inscritos, foram 4.569 presentes e 355 ausentes. Não houve registro de incidentes.



Ao todo, a Uece está ofertando 2.924 vagas.As provas acontecem não apenas na Capital, mas também em mais dez cidades cearenses. A logística envolve aproximadamente 3 mil colaboradores, entre professores, técnicos, terceirizados e estudantes. O resultado está previsto para 18 de julho.



Apesar da chuva que atingiu Fortalezadurante a manhã, os portões do campus do Itaperi foram abertos normalmente e os candidatos começaram a prova às 9h15min, com encerramento às 13h15min.



Muitos pais costumam esperar os filhos que estão fazendo prova e alguns vivenciam o nervosismo típico do momento.



Onesio, pai de uma candidata à Licenciatura em Química, disse que a filha está participando pela primeira vez e que o objetivo é ganhar confiança. "A chegada até a Uece foi tumultuada, mas no geral deu tudo certo", comentou, destacando o trânsito complicado na região.



Daniela Alberni, mãe de uma candidata, relatou ter passado por um congestionamento extenso e quase perdeu o horário. "Deixei ela no fim da rua e vim correndo. Quando cheguei, não a encontrei na sala, entrei em desespero, mas ela estava no banheiro", contou, aliviada.



á Andréia Virgínia, que chegou com antecedência ao local, destacou a importância de se programar. "Às 7 da manhã eu já estava aqui. Ainda tive dificuldade para fazer o retorno por causa do fluxo, mas deu tudo certo".



De acordo com as regras do Vestibular, é proibido portar dispositivos eletrônicos, o uso de caneta deve ser azul ou preta com corpo transparente, e alimentos precisam estar em embalagens igualmente transparentes. Qualquer ida ao banheiro é acompanhada por um fiscal.



Os candidatos só puderam deixar o local a partir das 11h15min. Diferente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), não é permitido levar a prova impressa para casa — ela será disponibilizada posteriormente no site da Uece.



A segunda fase do vestibular continua hoje, com mais duas provas específicas. A composição das provas varia de acordo com a área de conhecimento do curso escolhido. A seleção contempla grandes áreas — como Saúde, Humanas, Exatas — e não há provas exclusivas para cursos individuais, como Medicina.



Entre os cursos mais concorridos, a professora Germana Paixão, presidente da Comissão Executiva do Vestibular, destaca Medicina (em Fortaleza, Crateús e Quixeramobim), Medicina Veterinária (Fortaleza e Tauá), Direito, Psicologia, Ciência da Computação e Administração.



As provas são aplicadas simultaneamente em todas as unidades da Uece espalhadas pelo Estado.

A expectativa é de que o cronograma de matrícula e início do semestre letivo ocorra sem alterações.

Professores e servidores organizadores do Vestibular da UECE 2025.2 no Campus do Itaperi, Germana Paixão presidente da CEV ao centro da imagem Crédito: WilnanCustódio para O POVO

Diferenças entre os vestibulares do meio e do fim do ano



O vestibular da Uece ocorre duas vezes ao ano e embora ambos sigam o mesmo formato de provas, há diferenças importantes entre as edições. A primeira delas é a quantidade de vagas ofertadas. Segundo Germana Paixão, o vestibular do segundo semestre tem um número ligeiramente menor de vagas em relação ao do fim do ano.

Isso se dá porque alguns cursos só são ofertados anualmente, como é o caso de Psicologia e Direito, que aparecem apenas na seleção de fim de ano. Assim, o portfólio de cursos do vestibular do segundo semestre é um pouco mais enxuto, com uma variação de 200 a 300 vagas a menos.



Outra diferença está no fluxo de candidatos. Como o vestibular que ocorre no fim de ano costuma coincidir com a conclusão do ensino médio, há maior volume de inscritos e, consequentemente, uma demanda logística ainda maior. Já o vestibular do meio do ano atrai muitos estudantes que já terminaram o ensino médio ou que desejam antecipar a preparação.



Em termos de estrutura, porém, as duas edições seguem o mesmo modelo: primeira fase com prova objetiva de conhecimentos gerais, e segunda fase composta por redação e provas específicas. As áreas específicas variam de acordo com o curso pretendido e são agrupadas por campos de conhecimento, como saúde, exatas, humanas e biológicas.