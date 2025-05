Fortaleza tem cerca de 10% da população total vacinada contra Influenza

Foto: AURÉLIO ALVES VACINAÇÃO no Centro de Eventos, pessoas são vacinadas em seus carros

Cerca de 269 mil fortalezenses tomaram a vacina contra o vírus influenza entre os dias 1° e 25 deste mês de maio, o que corresponde a pouco mais de 10% da população total. A informação foi dada pela nova titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Riane Azevedo, durante o primeiro dia de mutirão Drive-Thru para imunização no estacionamento do Centro de Eventos do Ceará, realizado ontem, 27.

LEIA TAMBÉM: Campus Iracema: terreno do edifício São Pedro será praça de eventos provisória

A medida tem sido adotada como uma resposta ao recente aumento do número de casos do vírus na Capital. Segundo informe epidemiológico da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) divulgado na última quinta-feira, Fortaleza é a cidade cearense com o maior número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza, 135, sendo 70 destes apenas nas últimas quatro semanas.

Diferente do que ocorria anteriormente, o imunizante agora está liberado para toda a população, e não apenas grupos prioritários, a fim de frear o avanço do vírus.

“A gente resolveu agora lançar para a população toda para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, porque elas acabam tendo contato entre si e promovendo a disseminação do vírus. O intuito é esse, de a gente tentar vacinar as pessoas antes que ele se propague pela nossa população”, afirmou a secretária.

O objetivo de vacinar o maior número possível de pessoas levou a SMS a buscar locais de alta movimentação, como o Centro de Eventos. Além do Drive-Thru, o imunizante está disponível nas 134 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade durante os dias úteis e nos postos Geraldo Sobrinho – Pio XII e Mattos Dourado aos fins de semana e feriados.

Esta semana, haverá também a vacinação nos shoppings Iguatemi Bosque, RioMar Kennedy e Parangaba, das 12 às 18 horas, a exemplo do que ocorreu no último fim de semana, quando mais de 2 mil pessoas foram vacinadas no Iguatemi Bosque.

“É uma forma de a gente fazer várias vias de acesso para as pessoas para que elas possam realmente ter acesso à vacinação, inclusive trazer alguns idosos que não podem circular se não nos carros, pessoas com deficiência e algumas limitações. O intuito do Drive-Thru também é esse”, explica Riane.

Quem esteve no estacionamento do Centro de Eventos nesta manhã se deparou com uma alta movimentação. A medida contou com a adesão do público, que mesmo antes do horário marcado, já formava uma fila para começar a receber o imunizante.

Entre os principais motivos para a escolha dos motoristas em tomar a vacina no Drive-Thru esteve a praticidade. A opção de se proteger no caminho para o trabalho ou outras atividades atraiu pessoas como Daniele Freitas, 43, que estava levando o filho Mateus para escola, e aproveitou para passar no mutirão.

“A questão da praticidade. No caminho que a gente tava, a gente passou e aproveitou. Estava indo deixar ele na escola e trabalhar”, conta a empresária.

O que prometia praticidade gerou incômodo em diversos motoristas, principalmente os que chegaram por volta das 10 horas da manhã, já que se depararam com longa espera para tomar o imunizante. Com a alta demanda, o número de motoristas à espera da vacina foi aumentando ao longo da manhã, e em torno das 11h, a fila já chegava ao lado de fora do estacionamento.

“Não estava identificado em que entrada a gente entraria. Tive que sair e entrar novamente. Está bem lento o processo aqui. A gente chegou 9h45, e [agora] são 11h10. Mais de uma hora”, conta a professora aposentada, Adriana Freire, que foi tomar a vacina junto aos pais, Ulpiano e Francisca Freire.

Só quem chegou ainda mais cedo, como Márcio Mesquita, 57, conseguiu fugir da longa espera e acessar a proteção contra o vírus de forma fácil e rápida. O militar foi um dos primeiros atendidos na manhã de hoje, e relata a agilidade desde a hora que chegou no local.

“Não sabia nem que era Drive-Thru. Vim sabendo da informação que tinha sido aberto posto de vacinação neste local. Tá tranquilo, de boa, cheguei tem nem 20 minutos. Está ótimo”, conta.

O Drive-Thru segue atendendo no estacionamento do Centro de Eventos até a próxima sexta, 30, sempre das 10 às 16 horas.

Mutirões devem se estender até junho em todo o Estado

Além de Fortaleza, as ações para intensificação da vacinação contra a influenza devem ocorrer na Região Metropolitana (RMF) e nos municípios do Interior até o final do mês de junho. A explicação para esse calendário de imunização está na chegada tardia dos picos de casos das Síndromes Respiratórias Agudas graves, que este ano cresceram entre os meses de abril e maio.

“A gente teve um ano um pouco atípico. Tivemos um retardo da sazonalidade desse aumento de casos do vírus influenza. Estamos em meados de maio e normalmente isso se inicia entre março e abril. É uma situação atípica que demanda todos os esforços mencionados”, sinaliza o Secretário Executivo de Vigilância em Saúde do Ceará, Antônio Silva, popularmente conhecido como Tanta.

De acordo com o secretário, o Estado também se preocupa no momento com o avanço do Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que causa doenças como a bronquiolite, atingindo principalmente crianças até os quatro anos de idade. Desde o dia 1° de janeiro, 1.325 casos de SRAG foram causados no Estado por vírus que não o da Influenza, incluindo o VSR.

Com o avanço desses patógenos em diversos territórios do Ceará, as campanhas de vacinação seguirão na Região Metropolitana e nos municípios do interior do Ceará, com a ampliação da cobertura para todas as faixas etárias a partir de seis meses.

A iniciativa deve se estender até junho. "A tentativa é chegar ao máximo da cobertura possível", afirmou o secretário. Ele também destacou que estratégias específicas poderão ser adotadas em municípios que demandem intensificação das ações.



LEIA TAMBÉM: Instituto dos Cegos: novo Centro de Reabilitação Visual do Idoso abre inscrições para atendimento



Colaborou Clara Freire/Especial para O POVO