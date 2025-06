Homem é preso em operação contra cearenses na Rocinha

Foto: Divulgação/MPRJ OPERAÇÃO busca cumprir 29 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão no Rio

Um homem foi preso durante uma operação integrada entre policiais do Rio de Janeiro e do Ceará na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, no último sábado. A ação mira líderes cearenses da facção criminosa Comando Vermelho (CV) que estão escondidos na região carioca. Também foram apreendidos quatro fuzis, um revólver, duas pistolas, celulares, rádios transmissores e drogas.

Conforme informações do RJTV 1ª edição, a partir de informações dos agentes que participaram da operação policial, o suspeito preso é natural de Brasília, mas viveu no Ceará e estava escondido na Rocinha. Ele tinha mandado de prisão em aberto. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Nas primeiras movimentações da operação, cerca de 400 criminosos fugiram para a mata da Rocinha. A informação é do portal O Globo. Um policial militar foi baleado no pescoço e chegou a passar por uma cirurgia.

Segundo as investigações, os criminosos cearenses se instalaram na região carioca há pelo menos dois anos para se esconder das forças de segurança cearense. Pelo menos mil mortes foram ordenadas do Rio pelos faccionados cearenses no período.

Em troca de refúgio e segurança, os traficantes pagariam um aluguel que varia de R$ 100 a R$ 150 mil.

A operação na Rocinha acontece, principalmente, na região identificada como 'Dionéia'. As investigações apontam que os traficantes cearenses estão na 'República do Ceará', um prédio onde os criminosos atuavam.

Estima-se que entre 80 e 100 cearenses integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) estariam escondidos em comunidades do Rio de Janeiro.

Durante a operação, os policiais militares encontraram uma mansão de luxo com duas piscinas aquecidas, área gourmet e academia. O imóvel seria de um dos 'cabeças' do CV no Ceará, identificado como Anastácio Pereira Paiva, 35 anos, o "Doze" ou "Paizão", que comanda a facção no município de Santa Quitéria.