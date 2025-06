Bicicletar terá passe livre hoje Dia Mundial da Bicicleta

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 26.12.2024: Estações do Bicicletar. Náutico beira mar. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Fortaleza vai oferecer hoje, 3, passe livre no Bicicletar. A ação promovida pela Prefeitura em parceria com a Serttel, operadora do serviço, vai celebrar o Dia Mundial da Bicicleta, garantindo a oportunidade de utilizar um meio de transporte sustentável, de forma gratuita na data simbólica.

LEIA TAMBÉM | Junho Verde: pedal por Fortaleza dá início a programação ambiental

A ideia é facilitar o acesso ao serviço para moradores e visitantes da Capital, contribuindo para o meio ambiente, com o uso da mobilidade ativa e sustentável. O projeto visa também o incentivo ao uso das bikes como forma de lazer ou transporte, valorizando a questão da saúde individual em meio a dinâmica das ruas.

Priscila Diniz, coordenadora da Gestão Cicloviária da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), avalia que a iniciativa é importante para atrair novos adeptos: "Embora o serviço já seja gratuito para usuários do Bilhete Único, o passe livre em determinadas datas simbólicas é um importante estímulo que permite atrair novos adeptos a vivenciarem a experiência de pedalar", disse.

7,8 milhões de viagens já foram realizados com o Bicicletar

O aplicativo do Bicicletar registrou mais de 570 mil usuários cadastrados até março de 2025. Segundo a

Serttel, mais de 7,8 milhões de viagens foram realizadas com a utilização do serviço. Com infraestrutura consolidada, o serviço dispõe de 1.600 bicicletas espalhadas pelas 270 estações da Cidade.

A empresa destaca que os números mostram o crescimento expressivo de usuários do serviço, apontando que a população fortalezense aderiu à bicicleta como forma alternativa de transporte. A aderência do Bicicletar contribui para a redução da poluição emitida pelos carros, além do alívio no trêfego de veículos na cidade.

"Incentivar o uso da bicicleta, especialmente em comemorações emblemáticas como o Dia Mundial da Bicicleta, é fundamental para o futuro da mobilidade em nossas cidades", diz o diretor comercial e sócio da Serttel, Israel Leite.

Premio destaque

A política cicloviária da Prefeitura de Fortaleza será premiada nesta terça-feira, 3, com o Prêmio Bicicleta Brasil, que valoriza iniciativas que promovem o uso da bicicleta no território nacional.

A ação promovida pelo Ministério das Cidades, vai premiar representantes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), durante evento em Brasilia.

Além disso, o projeto será premiado na categoria "Projetos, Planos, Programas e Urbanização".

"Ter esse reconhecimento em nível federal é muito importante porque mostra que esse incentivo à bicicleta é uma visão de cidade, além de uma valorização importante do trabalho que temos feito em todas as regionais de Fortaleza", concluiu Priscila Diniz, coordenadora da Gestão Cicloviária da AMC.

Como utilizar o Bicicletar?

Para utilização do serviço do Bicicletar de Fortaleza, a população precisa baixar o aplicativo, disponível na Play Store e App Store. No ato do castro, o usuário necessita registrar uma cartão de crédito para validar a conta.

O serviço limita o uso das bicicletas em até 60 minutos por vez, necessitando um intervalo de 15 minutos nas retiradas. O uso gratuito na terça-feira, 3, seguirá os padrões de uso do sistema.